Создаёт молекулы белков и ДНК – пообщались с лауреатом конкурса «100 молодых талантов НАН Беларуси»

Пятеро исследователей стали лауреатами конкурса «100 молодых талантов НАН Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они работают в разных направлениях и вносят свой вклад в развитие белорусской науки.

Вероника Щур в лаборатории белковой инженерии работает уже 6 лет. Изучает и создает новые молекулы белков и ДНК. Это невидимые для глаза человека соединения, которые помогают людям бороться со сложными болезнями. Сейчас разработки молекулярных биологов активно используют в медицине. Одна из последних – ДНК-вакцина для лечения осложнений после сахарного диабета.

Вероника Щур, старший научный сотрудник лаборатории белковой инженерии ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»:

У них в нижних конечностях недостаток кислорода в тканях. Это часто приводит к некрозу. В худшем прогнозе – приходится ампутировать конечность. И один из способов лечения – это ввести прямо в конечность вакцину, которая прямо в тканях запустит процесс синтеза факторов роста сосудов, соответственно, кислород туда начинает лучше поступать. Ткани лучше им снабжаются и уже некроза этого нет. То есть происходит восстановление тканей.

В этом году Вероника защитила диссертацию. Сейчас вместе с коллегами работают над новым проектом в тандеме с кубинскими исследователями. Изучают технологию производства вакцин против менингита и пневмонии. ДНК носителя к нам приходит прямиком из Латинской Америки, а сам белок получают уже в наших лабораториях. При попадании его в организм ускоряется процесс образования антител.