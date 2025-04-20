Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):

Я абсолютно убежден, что в том или ином формате, выгодном Вашингтону, это соглашение будет подписано. Это, несомненно, одна из важных составляющих общего трека по выруливанию из кризиса украинского как такового. И большого трека по учреждению системы международной безопасности, где ключевыми игроками, конечно, является Вашингтон и Москва. Соглашение будет подписано, никакие хотелки Киева в целом не будут учтены. Предвосхищая тему нашего разговора, британские консультанты, юристы, которые были привлечены к кабинетам министра Украины. Это вообще американо-британская, конечно, компания, но там именно британские консультанты, которые на прямой связи с Советом безопасности Британии находятся постоянно. Вот они определенные привилегии для Лондона в этой сделке уже нашли. Напоминаю про столетние отношения, которые незадолго до всей этой истории с ресурсной сделкой с Вашингтоном заключили Киев и Лондон. Так вот, они играют, эти консультанты, не на стороне Украины, а на стороне Лондона. Это первое. Вторая история, я думаю, что потенциал этой ресурсной сделки может быть интересен Российской Федерации. Вот так аккуратно выскажусь по этому поводу, не особо распространяясь насчет существующих инсайдов в этом смысле. Это действительно важная составляющая переговорного трека, и она будет так или иначе реализована.