Лукашенко о НАН: у нас критически мало прорывных научных достижений, нет монетизации исследований

Развивать страну, опираясь на науку. Причем во всех сферах – от мирной жизни до национальной безопасности. Об эффективности научной мысли в самых разных ее формах: академической, отраслевой и вузовской – 3 декабря говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел встречу с рабочей группой, перед которой была поставлена важная задача – проанализировать деятельность Академии наук. Команду специалистов во главе с председателем Комитета госконтроля собрали в июне. Тогда Александр Лукашенко поручил разобраться, в чем проблема неэффективности НАН Беларуси. И вот 3 декабря подробный отчет. Обсудили как недостатки, так и конкретные предложения по исправлению ситуации. Глава государства не раз обращал внимание ученых на практико-ориентированность их работы. Результат научных изысканий должен отвечать запросам реального сектора экономики. Но пока цель не достигнута – эффективность НАН не соответствует затратам государства. Нет монетизации новаторских идей. Многие разработки, на которые были потрачены бюджетные средства, пылятся на полках. Это говорит об оторванности исследований от нужд страны. Хромает и кадровый вопрос. На поверхности – недостаточная подготовка и слабая замотивированность специалистов. Итак, чем живет белорусская наука сегодня и как планируется развивать отрасль на благо будущего страны? Алена Сырова разбиралась в критериях эффективности.

Академия наук Беларуси – монументальное здание в сердце Минска, для широкой общественности – место работы лучших умов, научной элиты, тех, кем гордится страна, тех, чьи разработки нас прославляют и двигают вперед. В идеале, конечно, так, на деле же с каждым годом от недостижимого мы все дальше и дальше. На уровне Президента за последние 4 года вопрос об эффективности работы крупнейшей и важнейшей отрасли (академической науки) поднимается далеко не в первый раз. Сначала был разговор с учеными и не один… Проблемы толком обозначить на масштабных встречах не смогли, тогда полгода назад в помощь подключили Комитет госконтроля и других научных деятелей, чтобы они вместе создали объективную картину и на основании результатов работы комиссии можно было бы составить план действий, потому что так дальше нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без эффективной академической науки развитие страны будет проблематично. Без академической науки. Но с такой наукой, как у нас, Национальной академией наук, мы не ускоримся и успехов не добьемся. Сегодня мы встречаемся с руководителями комиссии, группы рабочие, созданные президентом. Далее, проанализировав сегодня со специалистами, а члены рабочей группы – это, прежде всего, специалисты, ученые, известные в нашей стране. Проанализировав положение этого доклада, мы соберемся в Академию наук и на собрании Академии наук уже обсудим те выводы, к которым мы придем. Александр Лукашенко в ходе совещания несколько раз акцентировал внимание, что сегодняшнее не собрано с целью «разгрома», «популизма» или сотрясания воздуха, у Президента на это нет ни времени, ни привычки, единственная цель – разобраться, потому как белорусская экономика – сложная, многоуровневая, и дабы развиваться, делать то, что можно продать с наибольшей добавленной стоимостью, стать конкурентоспособнее, востребованнее, нам не обойтись без научного подхода.