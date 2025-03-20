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Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»

20 марта 2025 17:26
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Книга о 30-летнем периоде нашей истории, которую уже назвали еще одним брендом страны. В Национальной академии наук Беларуси презентовали издание «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители авторского коллектива выступили перед научной общественностью и раскрыли интересные подробности процесса создания этого труда.

Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»-2

На 200 страницах нашел отражение буквально весь путь становления личности нашего национального лидера. Уникальные фото, архивные документы – читатели смогут увидеть аттестат, зачетку, грамоты тогда еще студента Александра Лукашенко.

Здесь также собраны яркие высказывания и цитаты главы государства. Каждое напечатанное здесь слово подтверждено архивным документом. Издание выполнено в формате документально-биографического очерка. Это глубокое и многогранное исследование жизненного пути, политической деятельности и влияния Президента на судьбу страны. На создание книги ушло несколько лет.

Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»-4

Александр Радьков, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:
Там достаточно основательно и доказательно переданы и его решения, и трудность их принятия, и его сомнения, и результаты, перспективы и того, что он сделал, и что намерен сделать. Думаю, интерес у читателей еще во многом потому, что все факты, которые там приведены, они доказательные .

Бренд страны – в НАН Беларуси презентовали издание «Наш Президент»-6

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, руководитель издательства «Беларусь»:
Найти те главные слова, те иллюстрации. Сделать эту книгу настоящим документально-биографическим очерком, книгой, которая будет востребована.

Книга уже успела стать бестселлером. Она бьет рекорды по продажам. После поступления экземпляров в магазины они были разобраны в первые часы. Интерес к изданию есть и за границей. В планах – перевести его на английский язык.

# НАН Беларуси # Александр Карлюкевич # Александр Радьков # Александр Лукашенко # Книги

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