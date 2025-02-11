«Мы перешли к интеллектуальному здравоохранению». Учёные ОИПИ с помощью нейросетей упрощают работу медиков

Искусственный интеллект – на страже здоровья. Объединенный институт проблем информатики отвечает в нашей стране за цифровизацию в различных сферах. Одна из них – здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Искусственный интеллект – на страже здоровья. Объединенный институт проблем информатики отвечает в нашей стране за цифровизацию в различных сферах. Одна из них – здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сегодня нейросети позволяют анализировать рентгеновские снимки, изображения компьютерной томографии и МРТ. Это упрощает работу медиков и позволяет поставить более точный диагноз.
Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси:
Здравоохранение мы выделяем, конечно, в первую очередь. Потому что это наиболее быстро прогрессирующая, развивающаяся сфера во всех направлениях. Начинали с электронного здравоохранения, шли обычные медицинские системы информационные, сейчас мы перешли уже к интеллектуальному здравоохранению, где воплощаются в жизнь все задумки медиков для того, чтобы их облегчить труд. Ни в коем случае не заменить их, а облегчить.
Еще одна разработка ученых института – сервис по работе с искусственным интеллектом, который способен отвечать на голосовые и текстовые запросы пользователя, собирая подробную информацию по вводимым данным. Отличительной особенностью этого приложения стала возможность общения на белорусском языке. Также можно выбрать, каким голосом будет общаться помощник – женским или мужским – все для максимального комфорта.
– Што ўяўляе сабой прафесія журналіст?
– Журналіст – гэта прафесіянал, які збірае, ацэньвае і прадстаўляе інфармацыю пра розныя медыя-каналы. Так якія як газеты, вэб-сайты, тэлебачанне і радыё.
Объединенному институту проблем информатики Академии наук Беларуси исполнилось 60 лет. Он продолжает идти в ногу со временем и внедряет свои передовые разработки в самые разные сферы – от сельского хозяйства до космоса.