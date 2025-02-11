«Мы перешли к интеллектуальному здравоохранению». Учёные ОИПИ с помощью нейросетей упрощают работу медиков

Искусственный интеллект – на страже здоровья. Объединенный институт проблем информатики отвечает в нашей стране за цифровизацию в различных сферах. Одна из них – здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси:

Здравоохранение мы выделяем, конечно, в первую очередь. Потому что это наиболее быстро прогрессирующая, развивающаяся сфера во всех направлениях. Начинали с электронного здравоохранения, шли обычные медицинские системы информационные, сейчас мы перешли уже к интеллектуальному здравоохранению, где воплощаются в жизнь все задумки медиков для того, чтобы их облегчить труд. Ни в коем случае не заменить их, а облегчить.

Еще одна разработка ученых института – сервис по работе с искусственным интеллектом, который способен отвечать на голосовые и текстовые запросы пользователя, собирая подробную информацию по вводимым данным. Отличительной особенностью этого приложения стала возможность общения на белорусском языке. Также можно выбрать, каким голосом будет общаться помощник – женским или мужским – все для максимального комфорта.