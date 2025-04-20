Камран Гасанов: Украина пообещала ресурсы Великобритании ещё до инаугурации Трампа

Камран Гасанов, доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН:

Все ресурсы Украины, которые в принципе имеются, – это, по сути, последний козырь или аргумент, который есть у Украины, потому что страна банкрот, надо будет как-то расплачиваться. Мы видим, что единственная главная сила, которая может этот конфликт решить (пока с этим планом не совсем в Киеве согласны, тем не менее к этому все пока что идет), – это Соединенные Штаты. У США есть свои планы. Они хотят вернуть те деньги, которые они вложили. Там идет торговля. Сколько они все-таки вложили? 500 миллиардов, 300 миллиардов? И при этом об этом же говорят, кстати, британцы. Потому что то соглашение, которое было подписано буквально за пару дней до инаугурации Трампа – столетнее стратегическое партнерство Великобритании и Украины, там тоже есть пункт о ресурсах Украины. И почему это все тянется? Не только потому, что Трамп и Украина не могут договориться, есть уже споры между США и Европой о том, что Украина, когда она подписывала соглашение с Британией, они в то время обещали это Британии, тогда еще никакого Трампа не было. Они уже все продали! А теперь что же им делать надо было? Они, по сути, одну корову продали сразу двум клиентам. И вот сейчас они начинают между собой решать: давайте вам там бедро, этому голову, третьему ноги. И вот из-за этого все растягивается.