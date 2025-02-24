В Беларуси к 2030-му выведут уникальную породу коров

Наука в помощь сельскому хозяйству. В Беларуси выводят уникальную породу коров. Речь идет про высокие показатели по удою и молоко с уникальными свойствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Будевич, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству:

У этой породы и меньше заболеваний вымени, и меньше страдает копытный рог, отличается молоко по наличию белка, жира. Плюс это молоко больше может использоваться в сыроделенье. Также эти генотипы отличаются еще по одному фактору – лучше переваримость в определенной степени. Есть такие генотипы у которых молоко лучше. Поэтому их нужно отбирать и дальше использовать в селекции в нашей стране.

Что касается семян белорусской селекции, они занимают почти 70 % всех посевов страны. Сорта превосходят зарубежные аналоги: они устойчивы к засухе, адаптивны, с высоким уровнем урожайности. В Государственный реестр за последний год включено 35 новых видов семян и гибридов растений. В числе главных направлений развития АПК – наращивание высокотехнологических процессов. Сегодня наши ученые делают ставку на автоматизацию. Одна из разработок – платформа, которая без участия человека будет вносить средства защиты растений.