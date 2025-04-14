В НАН Беларуси прошла торжественная встреча участников 17-й Белорусской антарктической экспедиции

168 дней на самом малоизученном континенте Земли. Торжественная встреча участников 17-й Белорусской антарктической экспедиции прошла 14 апреля в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее составе были 14 человек – это физик, биолог, геолог, эколог, а также врач-хирург и повар. Все они под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих 16 экспедиций Алексея Гайдашова несмотря на суровые условия – сильный ветер, максимально низкие температуры – полностью выполнили всю запланированную научную программу. Полярники решили большой комплекс задач. Основные – исследовательские проекты в сфере экологии, изучение местных ресурсов.

Алексей Гайдашов, руководитель 17-й Белорусской антарктической экспедиции:

Пробы природных материалов, геологические образцы, пробы снега, воды, почв, растительности уникальной, та, которая имеет место быть в Антарктиде, в том числе и в тех дальних, внутриконтинентальных районах, которые мы обследовали во время научных походов. Для нас даже было открытием, что в этих космических условиях тем не менее биологические формы жизни были обнаружены.

Полученную в Антарктиде информацию обобщат и она ляжет в основу новых научных публикаций мирового уровня. Стоит отметить, что впервые в истории независимой Беларуси на внутриконтинентальной станции «Восток» был поднят Государственный флаг нашей страны.