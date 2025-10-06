Новости по тегу #Национальный архив Беларуси

«Архивы – это не только и не столько места хранения документов, они уже стали научными центрами, культурно-просветительскими центрами».
В архивах ведут восстановление и реставрацию документов.
Национальный архив Беларуси хранит в себе более 1 миллиона 200 тысяч единиц документов.
Архивы военных лет сохраняют правду без прикрас. Благодаря кропотливой работе сотрудников и современным технологиям эти свидетельства становятся доступными для всех.
Михаил Егоров в 1942−1943 годах воевал в Беларуси, в партизанском движении, в полку Садчикова. В Национальном архиве хранятся наградные документы, боевые характеристики.
В архиве не просто хранят документы, но и предоставляют всем желающим доступ к информации.
В нашей стране действует более 150 хранилищ, штат которых насчитывает свыше 1 360 сотрудников.
В Беларуси действуют более 150 архивных учреждений. Их главная задача – комплектовать и сохранять документы.
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