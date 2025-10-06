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Новости по тегу #Национальный архив Беларуси

В Беларуси отмечается День архивиста – пообщались с замдиректора Национального архива
06 октября 2025 13:17

В Беларуси отмечается День архивиста – пообщались с замдиректора Национального архива

День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси
06 октября 2025 06:55

День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси
29 сентября 2025 17:02

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси

Здесь оживает история. Как реставрируют хронику военных лет? Побывали в уникальном запаснике кинофотодокументов
11 мая 2025 18:37

Здесь оживает история. Как реставрируют хронику военных лет? Побывали в уникальном запаснике кинофотодокументов

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива
09 мая 2025 19:10

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива

С чего начать составление генеалогического древа? Узнали у архивистов, какие данные понадобятся
19 февраля 2025 12:53

С чего начать составление генеалогического древа? Узнали у архивистов, какие данные понадобятся

Архивисты Беларуси отмечают профессиональный праздник
06 октября 2024 13:58

Архивисты Беларуси отмечают профессиональный праздник

В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива
04 октября 2024 19:12

В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива

Долю оцифрованных особо ценных документов планируют увеличить до 50%
05 февраля 2024 06:23

Долю оцифрованных особо ценных документов планируют увеличить до 50%

Рассыпаются прямо в руках! Как реставраторы восстанавливают даже самые старые и повреждённые документы?
07 ноября 2023 17:02

Рассыпаются прямо в руках! Как реставраторы восстанавливают даже самые старые и повреждённые документы?

В Беларуси празднуют День архивиста. Чем уникальна эта профессия?
06 октября 2023 08:36

В Беларуси празднуют День архивиста. Чем уникальна эта профессия?

Один из крупнейших в Восточной Европе. Какие документы хранятся в Национальном архиве Беларуси?
09 мая 2023 13:25

Один из крупнейших в Восточной Европе. Какие документы хранятся в Национальном архиве Беларуси?