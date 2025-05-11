Здесь оживает история. Как реставрируют хронику военных лет? Побывали в уникальном запаснике кинофотодокументов

Что мы можем противопоставить попыткам переписать историю? Только единство вокруг истории и ценностей Великой Победы. Для белорусов это уже дело чести, сохранить правду о тех событиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы и раньше пытались следовать по этому пути, но время было другое. Мы пытались соблюдать определенные правила приличия, да и просто хотели начать жить с чистого листа, оставить все плохое в прошлом. Но не получается. Нас вынуждают заново открывать архивы и поднимать на поверхность самые страшные военные артефакты, как свидетельства того что на самом деле происходило на наших землях в начале 1940-х. Продолжается расследование дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. До сих пор в архивах хранятся уникальные документы, которые могут пролить свет на многие события тех лет, что поможет нам не утонуть в бесконечном потоке фальсификаций.

Мария Романова, главный хранитель фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Это фотографии кремационных печей, в которых уничтожались узники лагеря Тростенец, печально известного на всю Европу.

Эти снимки не просто архивные кадры. Это оригинальные фотографии, официально признанные вещественными доказательствами в деле о геноциде белорусского народа. Трудно смотреть на эти изображения, но за пеплом крематория, за каждой из эксгумированной могилы – реальные люди, чьи жизни оборвались в жерновах войны. 60 тысяч кинопленок, 300 тысяч фото, 26 тысяч аудиозаписей. Самые ценные свидетельства войны, прошедшие через огонь и время.

Первые документы поступили сюда сразу после Победы. Трофейные немецкие альбомы, советские хроники, кадры, которые враг снимал как пропаганду. И до сих пор архив пополняется, как от СМИ, так и от личных коллекционеров. Каждый документ – голос из прошлого, который нельзя потерять.

После регистрации документы попадают в отдел технического контроля. Здесь специалисты вручную, кадр за кадром проверяют состояние пленки. На световых столах выявляют малейшие повреждения, царапины, разрывы, участки с плесенью. Только после их вердикта документ получают маршрут на реставрацию или сразу на оцифровывание.

Прежде чем эти документы смогут рассказать свои истории, они проходят настоящий спасательный курс. Одна из проблем – это плесень, которая появляется из-за высокой влажности и температуры. Если не обработать, через год, вместо кадров войны, останется прозрачная основа.

Галина Буркович, заведующий лабораторией реставрации документов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Если документ имеет биологическое повреждение, он изначально разматывается, чтобы обеспечить рыхлую намотку. Пары формальдегида проникают вглубь желатинового слоя и убивают плесень.

После борьбы с плесенью и временем наступает этап восстановления целостности. Разорванные кадры, поврежденные фрагменты, здесь им возвращают единую картину прошлого. Две технологии для разных эпох кинопленки. Современный ультразвук для прочного лавсана. Ювелирная работа для хрупкого триацетата, который помнит послевоенные годы. После реставрации документы попадают в лабораторию оцифровывания. Здесь пленки фотографии переводят в современные форматы, чтобы сохранить для будущих поколений. Но так было не всегда. В 90-е Александр Тюхай собрал первый аппарат для перевода пленки в цифру. Своими руками из подручных деталей.