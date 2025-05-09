Прямой эфир

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива

09 мая 2025 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда приходят авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.  

В рамках расследования прокуратуры уголовного дела о геноциде белорусского народа открываются новые факты. Сегодня благодаря скрупулезной работе экспертов, архивистов и поисковиков мы знаем о том, что в этой ужасной войне погиб каждый третий житель Беларуси.

О том, какую работу проводит Национальный архив, узнали у заместителя директора Национального архива Беларуси Святослава Кулинка.

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива-2

Екатерина Забенько, СТВ:
Какие основные и ключевые проекты реализует Национальный архив Беларуси для сохранения памяти о Великой Отечественной войне?

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива-4

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:
С 2020 года реализован и продолжает реализовываться фундаментальный проект «Без срока давности», проект о преступлениях и их пособниках против мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Издано уже восемь сборников документов, в которых опубликовано более тысячи документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Это шесть томов по каждой области, обобщающая книга по Беларуси и сборник по карательной операции «Зимнее волшебство».

В 2023 году по инициативе Министерства юстиции Республики Беларусь и Белорусского телеграфного агентства архивисты приняли участие в реализации проекта «Архивы. Ничего, кроме правды». Это также проект, посвященный геноциду, благодаря которому многие страницы геноцида, неизвестные ранее, были представлены.

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива-6

Мы носим гордое имя «Республика-партизанка». Эта тема тоже отражена в наших проектах. С 2024 года реализовывается проект «Партизанский архив». В прошлом году издано две книги, и в этом году увидели свет еще две книги по истории партизанского быта и по участию женщин в партизанском движении в Беларуси. Особенность проекта в том, что он нацелен на молодежную аудиторию. 

Сергей Прохоров, СТВ:
Какие есть уникальные документы, свидетельствующие о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны?

Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива-8

Святослав Кулинок:
Лицом Победы являются два красноармейца, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом, – Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Михаил Егоров в 1942−1943 годах воевал в Беларуси, в партизанском движении, в полку Садчикова. У нас в архиве хранятся наградные документы, боевые характеристики, показывающие, что и в партизанском движении этот красноармеец впоследствии проявил себя очень храбрым, незаурядным разведчиком.

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Великая Отечественная война # Национальный архив Беларуси # Святослав Кулинок

Другие новости рубрики

Все новости
«Это великий день для каждой страны». Минчане и гости столицы поделились своими эмоциями
09 мая 2025 18:18

«Это великий день для каждой страны». Минчане и гости столицы поделились своими эмоциями

Кормили людей и организовали подпольные группы – как работал хлебозавод в Минске во время войны
09 мая 2025 18:17

Кормили людей и организовали подпольные группы – как работал хлебозавод в Минске во время войны

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное
09 мая 2025 17:56

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное