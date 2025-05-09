Красноармеец, водрузивший флаг над Рейхстагом, партизанил в Беларуси – уникальные факты от замдиректора Национального архива

В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда приходят авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом. В рамках расследования прокуратуры уголовного дела о геноциде белорусского народа открываются новые факты. Сегодня благодаря скрупулезной работе экспертов, архивистов и поисковиков мы знаем о том, что в этой ужасной войне погиб каждый третий житель Беларуси. О том, какую работу проводит Национальный архив, узнали у заместителя директора Национального архива Беларуси Святослава Кулинка.

Екатерина Забенько, СТВ:

Какие основные и ключевые проекты реализует Национальный архив Беларуси для сохранения памяти о Великой Отечественной войне?

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:

С 2020 года реализован и продолжает реализовываться фундаментальный проект «Без срока давности», проект о преступлениях и их пособниках против мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Издано уже восемь сборников документов, в которых опубликовано более тысячи документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Это шесть томов по каждой области, обобщающая книга по Беларуси и сборник по карательной операции «Зимнее волшебство». В 2023 году по инициативе Министерства юстиции Республики Беларусь и Белорусского телеграфного агентства архивисты приняли участие в реализации проекта «Архивы. Ничего, кроме правды». Это также проект, посвященный геноциду, благодаря которому многие страницы геноцида, неизвестные ранее, были представлены.

Мы носим гордое имя «Республика-партизанка». Эта тема тоже отражена в наших проектах. С 2024 года реализовывается проект «Партизанский архив». В прошлом году издано две книги, и в этом году увидели свет еще две книги по истории партизанского быта и по участию женщин в партизанском движении в Беларуси. Особенность проекта в том, что он нацелен на молодежную аудиторию. Сергей Прохоров, СТВ:

Какие есть уникальные документы, свидетельствующие о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны?