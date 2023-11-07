Рассыпаются прямо в руках! Как реставраторы восстанавливают даже самые старые и повреждённые документы?

Новости Беларуси. Архивное дело переживает «цифровую эволюцию». 50 тысяч документов оцифровывают в год в Государственном архиве Брестской области. Сведения из наиболее старинных и самых популярных среди жителей страны документов переносят в электронную форму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом сами эксклюзивные страницы, которые зачастую сохранились лишь в единственном экземпляре, получают вторую жизнь в руках реставраторов. Архивное дело раскрыла Кристина Протосовицкая.

Бумага расскажет о прошлом точно и доподлинно. Но этот источник информации может раскрошиться прямо в руках. Не щадит редкие страницы и плесень. Архив пережил Великую Отечественную войну – документы прятали в подвалах. Микроклимат той непростой эпохи сделал свое дело. Но таким кропотливым трудом каждая страница получает шанс на жизнь. Эликсир вечной молодости не так сложен: мука, глицерин для эластичности и антисептик. Именно этим составом покрывают разрушающиеся документы.

Светлана Потапенко, архивист Государственного архива Брестской области:

Волнительно. Особенно испытываешь удовольствие, когда он уже высох. Ты его под пресс положил, он отпрессовался, ты его обрезаешь и подшиваешь дело. Документы уже, конечно, имеют совсем другой вид, если сравнить, что было. Это очень приятно, что работа останется на долгие-долгие годы. И будет ее видно. В Государственном архиве Брестской области хранятся документы с 1919 года – более одного миллиона дел, а в каждом – от одного листа до нескольких сотен страниц.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Площадь Государственного архива Брестской области равна футбольному полю. А длина стеллажей с документами превышает 19 километров. Это расстояние от райцентра до сельского населенного пункта. Сохранность каждого документа в руках архивистов.

Сохранить – главная задача архивов, впрочем, не единственная. Здесь рождается «навигация» – в миллионном мире документов публикуют самые громкие страницы прошлого, а еще допускают к делам историков, служащих, обычных людей, кто восстанавливает прошлое своей семьи – до 2 тысяч запросов в год.

Анна Карапузова, директор Государственного архива Брестской области:

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, по запросам органов прокуратуры было выдано очень большое количество дел, копий документов. Мы надеемся, что они помогли в этом деле. Кроме того, мы стараемся, сейчас стоит такая задача, максимально работать с подрастающим поколением.

В архивах, как в песне, главное – «погода в доме». Своя система кондиционирования, влажности и освещенности. В случае пожара в хранилище будет поступать газ, чтобы остановить горение. Максимально сохранить информацию поможет и электронное хранение – дубликаты наиболее востребованных или старинных документов.

Наталия Котляревич, заведующая архивохранилищем Государственного архива Брестской области:

В нашем архиве цифровое копирование документов производится с помощью планетарного сканера. Его принцип работы прост, что позволяет делать цифровое копирование без ущерба для документов.