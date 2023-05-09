Один из крупнейших в Восточной Европе. Какие документы хранятся в Национальном архиве Беларуси?

Как устроен главный белорусский документальный фонд, зачем в архив обращаются белорусы и как старые официальные бумаги помогают в расследовании дела о геноциде населения Беларуси? Пообщались с заведующим отделом публикаций Национального архива республики. Как устроен Национальный архив Беларуси?

Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:

Национальный архив Республики Беларусь – это крупнейший комплектующийся архив нашей республики. На сегодня мы храним документы, который касаются истории новейшей Беларуси – это период с 1917 года. В наших фондах собраны материалы и документы наших центральных органов управления как советского периода, так и настоящего времени, касающегося современной Беларуси. Это документы, связанные с историей Великой Отечественной войны, партизанские фонды, фонды коллаборационистских организаций. Всего на сегодня в архиве хранится 1 300 фондов и более 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения. Как часто и зачем белорусы обращаются в архив?

Святослав Кулинок:

Безусловно очень чувствуется интерес в обществе к истории своего рода, истории семьи, своего прошлого. И архив это тоже чувствует: это проявляется по количеству запросов, которые поступают, биографических, генеалогических запросов. А также по количеству пользователей, которые приходят в читальные залы и ищут историю своей семьи. На сегодня Национальный архив Республики Беларусь – крупнейший не только в Беларуси, но и один из крупнейших центров в Восточной Европе по хранению документов, связанных с партизанской борьбой. В первую очередь, конечно, на территории Беларуси.

У нас хранятся фонды как руководящих органов партизанского движения, например, Белорусский штаб партизанского движения, так и фонды партизанских бригад, отрядов и других соединений. Хочется отметить, что архивистами проделана достаточно большая работа по введению в научный оборот документального наследия, связанного с историей партизанского движения. Это своеобразная энциклопедия партизанской борьбы. И центральным местом этого портала является база данных на участников партизанского движения, куда введено уже более 200 тысяч имен. И к каждому имени мы прикрепляем цифровые копии документов, которые касаются этого человека. Поэтому эта микроистория, персонификация истории очень актуальна сейчас. Архив проделывают большую работу, чтобы сохранить эту память о людях, о партизанах. Как работники архива помогают в исследовании дела о геноциде белорусского народа?

Святослав Кулинок:

На сегодня мы можем говорить о том, что еще очень много документов требуют своего исследователя. И та работа, которую начала Генеральная прокуратура Республики Беларусь в связи с возбуждением уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, она активизировала эту работу. Был выявлен ряд новых фактов геноцидных практик. Это как отдельные факты преступлений, так и новые фамилии преступников, которые совершали эти злодеяния. Изучен такой массивный корпус документов, как судебно-следственная документация, материалы, связанные с деятельностью Чрезвычайной государственной комиссии на территории Беларуси, которая расследовала факты злодеяний и преступлений.

Поэтому эта работа действительно дала такой импульс и ряд количественных показателей, мы уже вышли на более высокие цифры, потому что удалось верифицировать многие данные. Нам удалось выявить ряд новых фактов, связанных с проведением карательных операций, особенно на территории пограничья Беларуси и России. Эти факты малоизвестны, эти карательные операции, может быть, не были такими крупными, но все же в ходе их проведения сжигались десятки деревень. И в ходе работы с архивными документами удалось установить новые деревни. Кроме того, в рамках этой работы была проведена такая исследовательская научная работа по изучению так называемой «акции 1 005» – это сокрытие нацистами следов своих преступлений, когда места массовых расстрелов эксгумировались и трупы сжигались на нацистских печах. Нацисты таким образом пытались скрыть реальные масштабы своих преступлений на территории Беларуси и всего восточного фронта.