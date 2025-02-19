С чего начать составление генеалогического древа? Узнали у архивистов, какие данные понадобятся

В архиве не просто хранят документы, но и предоставляют всем желающим доступ к информации. Одно из основных направлений деятельности организации – исполнение запросов. Будь это справочная информация от органов государственной власти или желание узнать историю своей семьи – документы архива не пылятся в хранилищах, а постоянно в деле.

Татьяна Шилко, заместитель директора – заведующая отделом справочной работы Зонального государственного архива в городе Молодечно:

Ежегодно нами исполняется порядка двух тысяч запросов. И эта довольно-таки большая цифра говорит о том, что работа архива по приему документов в Национальный архивный фонд на этом не заканчивается. Документы не лежат мертвым грузом: они востребованы организациями и физическими лицами.

Самый частый запрос – вопросы биографического характера. За прошлый год архивом было исполнено 900 таких заявок. Знать историю своего рода не просто тренд времени. Белорусы трепетно относятся к своим корням, пишут научные работы и интересуются родословной.

Татьяна Шилко:

После того как к нам приходит человек, он нам рассказывает, что он хотел бы узнать о своей семье, о своих предках. Мы задаем какие-то уточняющие вопросы. Для того, чтобы исполнить каждое заявление, просматриваются документы. И потом по уже по имеющейся информации составляют ответ на запрос.