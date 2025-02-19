С чего начать составление генеалогического древа? Узнали у архивистов, какие данные понадобятся
Зональный государственный архив Молодечно – уникальное место. Учреждение признано лучшим в стране по итогам работы 2024 года. Здесь сохраняют важнейшие сведения и берегут память.
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В архиве не просто хранят документы, но и предоставляют всем желающим доступ к информации. Одно из основных направлений деятельности организации – исполнение запросов. Будь это справочная информация от органов государственной власти или желание узнать историю своей семьи – документы архива не пылятся в хранилищах, а постоянно в деле.
Татьяна Шилко, заместитель директора – заведующая отделом справочной работы Зонального государственного архива в городе Молодечно:
Ежегодно нами исполняется порядка двух тысяч запросов. И эта довольно-таки большая цифра говорит о том, что работа архива по приему документов в Национальный архивный фонд на этом не заканчивается. Документы не лежат мертвым грузом: они востребованы организациями и физическими лицами.
Самый частый запрос – вопросы биографического характера. За прошлый год архивом было исполнено 900 таких заявок. Знать историю своего рода не просто тренд времени. Белорусы трепетно относятся к своим корням, пишут научные работы и интересуются родословной.
Татьяна Шилко:
После того как к нам приходит человек, он нам рассказывает, что он хотел бы узнать о своей семье, о своих предках. Мы задаем какие-то уточняющие вопросы. Для того, чтобы исполнить каждое заявление, просматриваются документы. И потом по уже по имеющейся информации составляют ответ на запрос.
А ознакомится с документами лично может любой желающий. В архиве работает читальный зал. Здесь по предварительной записи можно запросить нужные документы и самостоятельно изучать историю.
Ольга Березовская, архивист Зонального государственного архива в городе Молодечно:
Работа в читальном зале бесплатная, ведется по предварительной записи. Перед тем как попасть к нам в читальный зал архива, нужно будет проконсультироваться с сотрудниками о том, какие сведения вы хотите найти. Для поиска сведений необходимо знать фамилии, имена, года рождения граждан, которых люди ищут, так как в архивах нет отельных фондов по фамилии и по населенным пунктам.
Когда граждане приходят в читальный зал, они заполняют анкету, пишут заявление на имя руководителя. После этого руководитель дает им доступ к документам, пользователи работают с документами. По итогам работы в читальном зале граждане могут оставить платный запрос на изготовление архивной справки, архивной копии или цифровой копии документов.
Подробности в видео.