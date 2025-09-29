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Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси

29 сентября 2025 17:02
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Сохранение исторического наследия – одна из ключевых задач любого современного общества. В том числе и белорусского. Важную роль в этом процессе играют работники архивов, сохраняя документальную память нашего народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но бумага не вечна, потому сегодня – в эпоху современных технологий – особую значимость приобретает цифровизация архивных материалов. Таким образом обеспечивается не только сохранность бесценных сведений, но и широкий доступ к ним исследователей, историков и всех заинтересованных граждан.

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси-2

Указы и декреты, летопись военных событий. Статистические отчеты и личные письма. Национальный архив Беларуси хранит в себе более 1 миллиона 200 тысяч единиц документов. Если поставить все материалы на одну полку, получится около 40 километров. И здесь невозможно выделить что-то одно, каждый экземпляр имеет свое значение.

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси-4

Елена Стуканова, заместитель директора государственного учреждения «Национальный архив Беларуси»:
Документы, хранящиеся в государственных архивах, сами по себе уникальны. Прежде чем сюда попасть, они проходят экспертизу ценностей. То есть целая группа специалистов изучает, действительно ли они представляют интерес, действительно ли они важны. И то, что нам сегодня, может быть, кажется обыденным и банальным, уже завтра для наших потомков может оказаться историческим открытием. 

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси-6

В этих залах страницы прошлого оживают, повествуя о переломных моментах, военных баталиях, экономических взлетах и падениях, а также о судьбах миллионов людей, чьи жизни были неразрывно связаны с той или иной эпохой.

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси-8

Елена Стуканова:
Эти документы уникальны тем, что, во-первых, благодаря им мы можем назвать имя каждого участника партизанского движения. И кроме не очень широких биографических сведений, в каждом таком документе описывается его личное участие в партизанском движении. Если это представление к награде, значит, это тот подвиг, большой или маленький, который этот человек лично совершил.

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси-10

Одна из главных задач, которая стоит перед сотрудниками архива – сохранить документ. На помощь приходят современные технологии, по-простому – оцифровка. Сначала материалы проходят тщательную проверку на предмет ветхости и повреждений.

При необходимости проводится их реставрация. После начинается сканирование, оно осуществляется с использованием специализированного оборудования, которое дает высокое качество изображения.

Страницы прошлого: оцифровка архивных фондов активно проходит в Беларуси-12

В Беларуси шесть республиканских архивов, и перед ними стоит цель до 2030 года оцифровать как минимум 45 % своих фондов. Вне очереди документы, представляющие особую историческую ценность, находящиеся в плохом состоянии или пользующиеся повышенным спросом. Это могут быть уникальные рукописи, старинные карты, фотографии, материалы, связанные с важными историческими событиями или выдающимися личностями.

Подробнее в видеоматериале.

# Национальный архив Беларуси # История

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