В Беларуси отмечается День архивиста – пообщались с замдиректора Национального архива

6 октября в Беларуси отмечается День архивиста. Это профессиональный праздник тех, кто бережно хранит бесценные страницы нашего прошлого, что сегодня скрывается за стеллажами государственных архивов, расскажет наш гость. В студии «Нового утра» заместитель директора Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук Святослав Кулинок. Илья Нечаев, ведущий:

Давайте начнем с того, что разберемся, кто такой архивист. Сегодня как бы вы охарактеризовали эту профессию?

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Если мы говорим о профессии архивиста, то это уже не тот специалист, который был 20, 50 или 100 лет назад. Сегодня специалист-архивист, помимо своих непосредственных профессиональных качеств и знаний, должен обладать знаниями в IT-технологиях, быть специалистом в области исследовательской работы, даже в какой-то степени педагогической работы. А самое главное, что мне хочется сказать, в белорусском языке есть такое замечательное слово «апантаны». Вот архивист должен быть апантаны, потому что другие люди в нашей отрасли почему-то не задерживаются. И те, кто сегодня работает в архивной отрасли, – это все апантаные, все те, кто любят свою профессию, замечательные специалисты. Поэтому, поскольку архивная отрасль находится на пересечении многих областей знаний, многих областей общества, жизни, государства, всех этих моментов, то архивисту требуется и определенная значительная эрудиция, чтобы работать в этой сфере.

Александра Каштанова, ведущая:

А насколько востребована эта профессия среди молодежи? Святослав Кулинок:

На сегодняшний день можно говорить о том, что у нас молодежь идет в архивы. Конечно, нельзя говорить о том, что ее много. В принципе, и архивистов-то у нас в Беларуси не так много – около 1 200 человек. И учитывая, что это такое небольшое сообщество архивное, то и востребованность в специалистах относительна этой потребности, она не очень большая. То есть у нас есть историко-архивное отделение Белорусского государственного университета на историческом факультете, которое закрывает потребность молодых специалистов для отрасли, и поэтому целенаправленно ведется работа по привлечению молодежи, и молодежи у нас на сегодняшний день достаточно много. В 2025 году у нас в отрасль пришли порядка 30 молодых специалистов. Александра Каштанова:

Расскажите, как архивы помогают в деле патриотического воспитания и в сохранении исторической памяти?