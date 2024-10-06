Архивисты Беларуси отмечают профессиональный праздник

Их работа – соединять страницы прошлого с настоящим во имя процветания в будущем. Свой профессиональный праздник отмечают 6 октября архивисты. Комплектование, обеспечение сохранности документов и их использование – три главные задачи, которые стоят перед ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране действует более 150 хранилищ, штат которых насчитывает свыше 1 360 сотрудников. В этом году открыли еще два новых учреждения (в Витебске и Гомеле) на более чем 900 тысяч документов. На завершающем этапе реконструкция в Могилеве и Гродно, а в Минске приступают к строительству госархива.

Олег Воинов, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси: Вот этот комплекс мероприятий позволит нам полностью снять проблемные вопросы по комплектованию архивов в Республике Беларусь. У нас не будет проблемных областей, у нас не будет проблемных вопросов, и на ближайшие 8-10 лет об этом можно забыть. Также параллельно мы модернизируем и приводим в соответствие те архивы, которые построены ранее. Все архивы, 35, которые у нас есть, читальные залы приведены в соответствие, и там можно комфортно работать, изучать нашу историю.

Именно сохранение исторической правды – одна из главных задач хранилищ. Благодаря Национальному архиву Беларуси удалось установить имена более чем 200 тысяч ранее не известных партизан. Кроме того, архивисты плотно работают с прокуратурой, помогая выявлять новые свидетельства геноцида белорусского народа. В этом направлении наши специалисты тесно сотрудничают с коллегами из России.

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Если на начало 2021 года мы говорим о 9 300 деревнях уничтоженных, то сейчас мы говорим о более чем 12 300 уничтоженных и пострадавших деревнях в годы Великой Советской войны. Карательные операции – количество взросло с 140 до более чем 180. Все это благодаря тому, что архивные документы активно вводятся в научный оборот, в том числе архивные документы из Российской Федерации.

Недавно работники Нацархива Беларуси провели работу в российских хранилищах и обнаружили новые документы об истории войны. Их обнародуют к 80-летию Великой Победы. Значимость работы архивистов, особенно в наше время, когда историю то и дело пытаются переписать, заметно возросла. Соразмерно вырастет и зарплата. С 1 января 2025 года работники сферы в среднем будут получать на 500 рублей больше.