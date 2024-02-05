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Долю оцифрованных особо ценных документов планируют увеличить до 50%

05 февраля 2024 06:23
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Перспективы цифровизации, совершенствование мест хранения исторических документов – эти вопросы обсудили на заседании коллегии Департамента по архивам и делопроизводству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долю оцифрованных особо ценных документов планируют увеличить до 50%-1

За последний год оцифровано более 1 миллиона 600 тысяч страниц документов. Долю оцифрованных особо ценных документов к 2030 году планируют увеличить до 50%.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
На сегодня построено новое здание архива в Гомеле, идет строительство зданий архивов в Могилеве и Минске. В Бресте созданы прекрасные условия для хранения архивных документов и их цифровизации. Сегодня архивы – это развивающаяся структура, в основе деятельности которой лежит в первую очередь совершенствование профессиональных навыков кадров и материально-техническое обеспечение.

Долю оцифрованных особо ценных документов планируют увеличить до 50%-4

Архивы также по-прежнему занимают активную позицию в донесении исторической правды до граждан Беларуси и всего мирового сообщества. Тесное взаимодействие налажено между прокуратурой и архивной отраслью.

# Национальный архив Беларуси # общество # Сергей Хоменко

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