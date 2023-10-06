В Беларуси празднуют День архивиста. Чем уникальна эта профессия?

А что говорит белорусский календарь? Календарь говорит о том, что в жизни всегда есть место празднику. Праздник сегодня замечательный, важная дата, День архивиста. Его учредили в честь годовщины основания первого централизованного государственного архива на территории Беларуси. Он начал свою работу в далеком 1863 году. Кому-то это может показаться скучным, но на самом деле архив – это бездонное море удивительных фактов, раритетных документов, работники архива – самые настоящие хранители прошлого. И сегодня у нас есть возможность пролить цвет на самые, казалось бы, неизвестные события в истории. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Елена Стуканова, заместитель директора государственного учреждения «Национальный архив Республики Беларусь». Сколько документов хранится в архиве? Дмитрий Потапович, ведущий:

Если говорить языком цифр, сколько сейчас документов есть в архиве? Можно ли какие-то назвать особо ценными?

Елена Стуканова, заместитель директора государственного учреждения «Национальный архив Республики Беларусь»:

В Национальном архиве Республике Беларусь сейчас хранится порядка 1 миллиона 200 тысяч дел. Сказать, сколько это в документах, не представляется возможным. Чтобы представить себе, что это за массив, архивисты используют такую единицу измерения, как полка-километр. Если бы мы все наши документы поставили на одну полку, то это была бы полка, протяженностью почти 40 километров. Ольга Бурлакова, ведущая:

А насколько доступны эти документы для желающих погрузиться в историю, может быть, в какие-то секреты нашего государства? Любой человек может прийти, как-то запросить, заказать и сидеть читать? Елена Стуканова:

Абсолютно. Сегодня архивы открыты для граждан и нашей страны, и гостей. Любой человек может прийти в читальный зал, запросить необходимые документы и работать даже с подлинными документами. Есть ли в архиве особо секретные документы? Ольга Бурлакова:

А чтобы понимать сроки давности, есть сроки секретности некие. Есть ли установлены какие-то, либо есть более секретное, менее секретное? Елена Стуканова:

Преимущественно те документы, которые поступают на государственное хранение в архив, они предполагаются открытыми для общего доступа. Если есть государственные секреты, значит, есть документы, которые их содержат. Здесь действует законодательство о защите государственных секретов, есть определенные сроки, есть порядок работы с ними, мы его придерживаемся. Но это особая категория документов, она очень незначительна, например, в объеме наших фондов.

Дмитрий Потапович:

Скажите, а в интернете можно проверить этот архив? Ознакомиться с перечнем. Елена Стуканова:

Во-первых, большинство архивов, республиканский в частности архив, имеют свои интернет-сайты. Где мы стараемся для наших пользователей представить максимально широкую информацию, чтобы все было понятно, что мы храним, что можно узнать в нашем архиве, какую информацию получить. Есть ряд информационных справочников, в интернете в том числе государственный фондовый каталог. На сайте архива Беларуси с ним можно ознакомиться. Александр Меженный, ведущий:

Про книжки не поговорили, что у нас на столе представлено? Елена Стуканова:

Да, сегодня я принесла в студию несколько изданных нами сборников. Традиционно архивисты все-таки в большей степени издают сборники документов и материалов о геноциде белорусского народа, целая серия, шеститомное издание «Без срока давности», это подборки архивных документов. Еще представлен последний наш проект, это совместный проект Министерства юстиции и Белорусского телеграфного агентства, архивы «Ничего, кроме правды». Это совместная работа архивистов, историков и журналистов. Это научно-популярное издание. Она тоже посвящена теме геноцида, но уже в более популярной форме, на основании архивных документов рассказывает об ужасах войны. Какими качествами должен обладать архивист? Александр Меженный:

Мы представляем, особенно по фильмам, архив – место, где зашли, папочку взяли в руки. Так дунули, пыль полетела. Я полагаю, что у вас все по-другому. Как на самом деле хранятся документы?