В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива

Сохранение прошлого дает нам возможность правильно вступить в наше будущее. Когда во всем мире историческую память превращают в политическое и идеологическое оружие, в нашей стране не допустят попыток переписать историю. Ключевую роль в этом играют работники архивной отрасли, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Беларуси действуют более 150 архивных учреждений. Их главная задача – комплектовать и сохранять документы. При этом важно, чтобы они не просто лежали в хранилищах, но и активно использовались. За 30-летний период своего развития архивная отрасль прошла серьезный путь. На сегодняшний день главная задача – сделать исторические бумаги доступнее. Поэтому в отрасли активно проходит оцифровка. В планах на ближайшее время – создать электронную библиотеку Национального архива.

Елена Макаренко, директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:

Благодаря поддержке государства и нашему Министерству юстиции Республики Беларусь, к которому мы непосредственно подчиняемся, выделяются очень хорошие средства на наше развитие. Соответственно, мы улучшаем условия хранения документов, обеспечиваем работу по созданию цифрового копирования наших документов, то есть фунта пользования.