В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива
Сохранение прошлого дает нам возможность правильно вступить в наше будущее. Когда во всем мире историческую память превращают в политическое и идеологическое оружие, в нашей стране не допустят попыток переписать историю. Ключевую роль в этом играют работники архивной отрасли, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
В Беларуси действуют более 150 архивных учреждений. Их главная задача – комплектовать и сохранять документы. При этом важно, чтобы они не просто лежали в хранилищах, но и активно использовались. За 30-летний период своего развития архивная отрасль прошла серьезный путь.
На сегодняшний день главная задача – сделать исторические бумаги доступнее. Поэтому в отрасли активно проходит оцифровка. В планах на ближайшее время – создать электронную библиотеку Национального архива.
Елена Макаренко, директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:
Благодаря поддержке государства и нашему Министерству юстиции Республики Беларусь, к которому мы непосредственно подчиняемся, выделяются очень хорошие средства на наше развитие. Соответственно, мы улучшаем условия хранения документов, обеспечиваем работу по созданию цифрового копирования наших документов, то есть фунта пользования.
Сергей Рындин, заведующий отделом научно-исследовательской и публикационной деятельности Национального исторического архива Беларуси:
Наш архив, конечно же, очень важен для нашей страны. Мы храним просто огромное документальное наследие, начиная с конца XIV века, со Средних веков и до революции 1917 года. Общее количество нашего архивного фонда более 1,1 миллиона дел. Документы мы храним самые разнообразные. Всех учреждений, когда-либо существовавших, действовавших на территории наших землях.
Задачи архивной сферы на современном этапе обсудили в Минске. Накануне профессионального праздника в Национальном архиве Беларуси также чествовали лучших работников отрасли.