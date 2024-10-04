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В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива

04 октября 2024 19:12
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Сохранение прошлого дает нам возможность правильно вступить в наше будущее. Когда во всем мире историческую память превращают в политическое и идеологическое оружие, в нашей стране не допустят попыток переписать историю. Ключевую роль в этом играют работники архивной отрасли, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива-2

В Беларуси действуют более 150 архивных учреждений. Их главная задача – комплектовать и сохранять документы. При этом важно, чтобы они не просто лежали в хранилищах, но и активно использовались. За 30-летний период своего развития архивная отрасль прошла серьезный путь.

На сегодняшний день главная задача – сделать исторические бумаги доступнее. Поэтому в отрасли активно проходит оцифровка. В планах на ближайшее время – создать электронную библиотеку Национального архива.

В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива-4

Елена Макаренко,  директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства:
Благодаря поддержке государства и нашему Министерству юстиции Республики Беларусь, к которому мы непосредственно подчиняемся, выделяются очень хорошие средства на наше развитие. Соответственно, мы улучшаем условия хранения документов, обеспечиваем работу по созданию цифрового копирования наших документов, то есть фунта пользования.

В Беларуси рассчитывают в ближайшее время создать электронную библиотеку Национального архива-6

Сергей Рындин, заведующий отделом научно-исследовательской и публикационной деятельности Национального исторического архива Беларуси:
Наш архив, конечно же, очень важен для нашей страны. Мы храним просто огромное документальное наследие, начиная с конца XIV века, со Средних веков и до революции 1917 года. Общее количество нашего архивного фонда более 1,1 миллиона дел. Документы мы храним самые разнообразные. Всех учреждений, когда-либо существовавших, действовавших на территории наших землях.

Задачи архивной сферы на современном этапе обсудили в Минске. Накануне профессионального праздника в Национальном архиве Беларуси также чествовали лучших работников отрасли.

# Национальный архив Беларуси

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