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День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси

06 октября 2025 06:55
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День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси. По итогам года в стране будет перейден рубеж в 2 миллиона оцифрованных страниц архивных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси-2

Роль государственных архивов сейчас многопланова. И она постоянно возрастает. В нынешнем году продолжено формирование нового современного облика архивных учреждений. Введены в эксплуатацию хранилища в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске. Ведется строительство государственного архива и в Минске. Открыть комплекс планируется к апрелю 2027 года.

День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси-4

Елена Стуканова, заместитель директора государственного учреждения «Национальный архив Беларуси»:
Документы, хранящиеся в государственных архивах, сами по себе уникальны. Прежде чем сюда попасть, они проходят экспертизу ценности. Целая группа специалистов изучает, действительно ли они представляют интерес, действительно ли они важны. И то, что нам сегодня, может быть, кажется обыденным и банальным, уже завтра для наших потомков может оказаться историческим открытием. 

День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси-6

Ольга Юркевич, заведующая отделом информационно-поисковых систем государственного учреждения «Национальный архив Беларуси»:
Если мы говорим про дела, например, постановления Совета министров, это ровные дела на А4 бумаге. 500 листов мы оцифруем и отредактируем за два дня. Оно будет полностью готово («под ключ»). Если это более старые документы, которые печатались иногда на любой бумаге, которая была под рукой, требуется больше времени, может доходить до 3-4 дней. 

День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси-8

В архивах ведут восстановление и реставрацию документов – это свыше 600 тысяч страниц ежегодно. Работники отрасли проводят тематические семинары, оказывают консультации. Налажена масштабная просветительская деятельность. 

В год 80-летия Победы подготовлено свыше 80 выставок. Продолжается работа по изданию научно-популярных книг и сборников архивных документов. Внедряются и современные компьютерные технологии, искусственный интеллект. В архивах этим новым направлением занимаются молодые специалисты.

# Праздничные даты # Национальный архив Беларуси

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