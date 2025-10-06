День архивиста отмечается 6 октября в Беларуси. По итогам года в стране будет перейден рубеж в 2 миллиона оцифрованных страниц архивных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роль государственных архивов сейчас многопланова. И она постоянно возрастает. В нынешнем году продолжено формирование нового современного облика архивных учреждений. Введены в эксплуатацию хранилища в Гомеле, Могилеве, Гродно, Витебске. Ведется строительство государственного архива и в Минске. Открыть комплекс планируется к апрелю 2027 года.

Елена Стуканова, заместитель директора государственного учреждения «Национальный архив Беларуси»:

Документы, хранящиеся в государственных архивах, сами по себе уникальны. Прежде чем сюда попасть, они проходят экспертизу ценности. Целая группа специалистов изучает, действительно ли они представляют интерес, действительно ли они важны. И то, что нам сегодня, может быть, кажется обыденным и банальным, уже завтра для наших потомков может оказаться историческим открытием.

Ольга Юркевич, заведующая отделом информационно-поисковых систем государственного учреждения «Национальный архив Беларуси»:

Если мы говорим про дела, например, постановления Совета министров, это ровные дела на А4 бумаге. 500 листов мы оцифруем и отредактируем за два дня. Оно будет полностью готово («под ключ»). Если это более старые документы, которые печатались иногда на любой бумаге, которая была под рукой, требуется больше времени, может доходить до 3-4 дней.