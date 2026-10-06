Прямой эфир

Новости по тегу #Музеи Беларуси

От музея льна до иппотерапии: как идеи жителей меняют Гомельщину
06 октября 2026 16:51

От музея льна до иппотерапии: как идеи жителей меняют Гомельщину

Музей Марка Шагала в Витебске впервые получил три графических листа Осипа Цадкина
24 сентября 2026 07:22

Музей Марка Шагала в Витебске впервые получил три графических листа Осипа Цадкина

Оригинальный сруб с городища на Менке пополнил музей «Верхнего города»
18 сентября 2026 17:45

Оригинальный сруб с городища на Менке пополнил музей «Верхнего города»

В Литературном музее Максима Богдановича подготовили интерактивную программу «Горад Максіма»
12 сентября 2026 14:23

В Литературном музее Максима Богдановича подготовили интерактивную программу «Горад Максіма»

Экспозиция «Белорусская хатка» в Озерском сельском Доме культуры пополнилась новым экспонатом
08 сентября 2026 06:27

Экспозиция «Белорусская хатка» в Озерском сельском Доме культуры пополнилась новым экспонатом

Откуда пошло название города Вилейка? Побывали на экскурсии в краеведческом музее и узнали легенду
17 августа 2026 08:47

Откуда пошло название города Вилейка? Побывали на экскурсии в краеведческом музее и узнали легенду

В Дрогичинском районе провели реэкспозицию в музее народного творчества «Бездежский фартушок»
16 июля 2026 17:28

В Дрогичинском районе провели реэкспозицию в музее народного творчества «Бездежский фартушок»

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в строительстве Национального исторического музея
09 июля 2026 08:17

Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в строительстве Национального исторического музея

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей
06 июля 2026 16:03

Экспонаты со всей Беларуси! Узнали, как будет наполняться Национальный художественный музей

Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина
04 июля 2026 12:56

Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина

Там собраны предметы творчества, созданные самоучками! В Минске открылся музей наивного искусства
19 июня 2026 11:49

Там собраны предметы творчества, созданные самоучками! В Минске открылся музей наивного искусства

Путешествие сквозь века – что скрывают богатые фонды краеведческого музея в Молодечно
13 июня 2026 13:12

Путешествие сквозь века – что скрывают богатые фонды краеведческого музея в Молодечно