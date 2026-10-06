Новости по тегу #Музеи Беларуси

В Речицком районе благодаря гражданской инициативе появился проект «Живое тепло». Это способ помочь детям с особенностями развития укрепить здоровье через общение с лошадьми.
В фонды вошли две редкие литографии – «Критский бык» (из серии «Подвиги Геракла») и «Акробат» – с автографами автора, а также линогравюра «Без названия».
Находка подтверждает еще один факт: хоть по летописям история основания Минска датируется XI веком, на самом деле город имеет более древние корни.
Она позволит увидеть Минск таким, каким он был более 100 лет назад!
Этнографическая комната объединяет около 100 предметов, воссоздающих атмосферу деревенского быта 20-30-х годов прошлого столетия.
Здесь можно устроить фотосессию в лавандовом поле, отыскать подвесные мосты и таинственного энта, восхититься величественными храмами, сплавиться на байдарках и устроить батл по рыбалке. Вилейский район – находка для туристов.
Новую экспозицию разместили в шести залах. Здесь можно познакомиться с предметами крестьянского быта, процессом обработки льна. Увидеть интерьер крестьянской хаты, самотканые рушники, образцы народной одежды и ткачества.
На объекте задействованы более 500 человек, все работы выполняют белорусские организации, а материалы – отечественного производства.
«Возможность выставиться и представить те достижения, которые есть, в Минске – это тоже хорошо».
Живописный макет деревни Высокий Борок – мост в детство поэта. Он воспевал красоту малой родины. Его лирические строчки согревают, как лучи солнца.
«Музей наивного искусства – это уникальное место, где представлены художники, не профессионалы, у которых нет академического образования, но которые достигли уже многого и сформировались как художники со своим почерком».
В драгоценных фондах – 82 737 предметов. Здесь можно совершить путешествие в прошлое, окунуться в мир традиций, побывать в белорусских джунглях и вдохновиться современными успехами.
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