Ивенец – край гончаров! Рассказываем удивительные факты о белорусской столице керамики

Отправляемся в Ивенец – известную столицу керамики. Сюда приезжают сотни туристов, чтобы попробовать себя в роли гончара и насладиться атмосферой былого местечка. Про величественные храмы и виды, как с открытки, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ.

Магия руин и славная история. Музей местечкового быта на Промышленной, 33 – фаворит всех туристов. На этом месте последний владелец Ивенца Петр Дорогунцев в начале XX века возвел элегантную двухэтажную усадьбу. Один вход вел к центральной браме, второй – к живописной реке Волма. Пышная липовая аллея отделяла жилую часть от хозпостроек. Эти стены были свидетелями прекрасных событий и светских вечеров.

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:

В 2000 году эта территория стала музейной. За нашей спиной – здание, раньше тут была кузница. Здесь были сараи разнообразные, лошади стояли, был амбар, а сейчас мы сделали там музей местечкового быта, также мы приглашаем гостей посидеть у камина, выпить чайку. Жарим на Масленицу блины и яйца, можем приготовить глинтвейн. Сувенир можно сделать, можно купить сувенир на память.