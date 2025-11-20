В Генштабе Франции призвали готовиться терять детей из-за противостояния РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что страна должна быть готова к жертвам ради противостояния России и к экономическим трудностям из-за приоритета оборонного производства. Об этом пишет ТАСС.

«Если наша страна сдастся, потому что не готова принять потерю своих детей, <...> столкнуться с экономическими трудностями на фоне того, что приоритет отдается оборонному производству, то мы окажемся в опасности», – сказал он.

Его слова вызвали резкую критику, в частности, со стороны основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

«Не его дело планировать жертвы, которые станут следствием наших дипломатических провалов и о которых его мнения не спрашивали», – написал Меланшон в X.

Мандон давно выступает за перевооружение армии и ранее говорил о возможном столкновении с Россией в ближайшие годы. При этом в Кремле всегда подчеркивают, что Москва не намерена нападать на НАТО или ЕС.

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