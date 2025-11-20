Работники одного из крупнейших заводов Польши вышли на забастовку

Работники одного из крупнейших в Польше заводов французской компании по выпуску автозапчасти объявили масштабную забастовку. Они требуют повышения зарплаты и достойных условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди жалуются на психологическое давление руководства предприятия, жару в цехах и резкий запах химикатов. При этом заработная плата у них едва превышает минимальную. Рабочим приходится проводить у станков большую часть дня, а летом, когда температура превышает 30 градусов, им приходится просить о дополнительных перерывах.

Мы не можем даже присесть, руководство постоянно нас подгоняет. Мы постоянно слышим: быстрее, быстрее и волшебное слово «норма». Нам приходится постоянно просить перерывы. Люди падают в обморок у станков.

Среди требований бастующих – введение надбавки за выслугу лет, увеличение выплат за переработку, бесплатный проезд до работы и скидки на питание.