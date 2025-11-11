Написал первый стих в 12 лет, но ему не поверили! Удивительные факты о детстве и юности Адама Мицкевича

Обожаете поэзию и эпоху романтизма? Дом-музей Адама Мицкевича станет для вас драгоценным подарком. Здесь живет радость и вдохновение. Новогрудчина была любимым краем поэта, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! Здесь он провел свое детство и юность, впитал весь колорит, а затем воспел красоту природы, историю и легенды в своих талантливых произведениях. И хоть родительское гнездо не пощадило время, музей воссоздали на старинном фундаменте и возродили былую жизнь в пяти атмосферных залах.

Наталья Лесько, научный сотрудник Дома-музея Адама Мицкевича: Я рада приветствовать вас в Доме-музее Адама Мицкевича, сегодня я предстаю в образе его матери Барбары Мицкевич. В семье было пятеро детей, все мальчики. Адам единственный из всех детей стал всемирно известным поэтом, остальные дети стали юристами. У нас в доме сохранились учебники, по которым учились дети. Самый старый учебник здесь по математике – 1772 год. Адам был хорошим учеником, а писать категорически не любил, но у него была поразительная память.

В доме была богатая библиотека, читали все. Песни няни Гансевской, предания слуги Блажея и разговоры друзей отца-адвоката – школьник впитывал все как губка. Уже в 12 лет он написал свое первое стихотворение «Ода о пожаре». Папа высоко оценил пробу пера. Он и сам любил сочинять. А вот учителя были в шоке и подумали, что сын бессовестно присвоил себе строчки отца, даже наказали. Но когда все выяснилось, похвалили и пророчили мальчишке великое будущее.

Интерьеры восхищают. Изящный антиквариат транслирует XIX век. Чего стоит только мейсенский фарфор?.. В этой чудесной гостиной Мицкевичи встречали дорогих гостей. Была у них и своя диковинка: мини-зоопарк с волком, собакой и вороном.

А вы знали, что гений слова был страстным кофеманом? В семье даже была специальная служанка – кававарка, которая готовила свежий кофе со сливками. Но случилось так, что глава семейства рано ушел из жизни и все дети стремились получить хорошее образование, чтобы добиться успеха. Адам изначально поступил на физико-математический факультет в Виленский университеит. Там платили хорошую стипендию. Но тяга к творчеству оказалась сильнее. Спустя год одаренный юноша перевелся на историко-филологический факультет. После окончания он получил диплом, подписанный самим Александром I.