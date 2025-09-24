В Заславле появился музей истории города под открытым небом

Музей под открытым небом, обновленные улицы, новая экотропа и молодежный парк – Заславль принимает областные «Дожинки». По доброй традиции города, в которых проходит праздник труженика села, масштабно модернизируются. Что нового появилось здесь и какие подарки подготовили для жителей и гостей города, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. На территории города поселения были еще в Бронзовом веке – рассказываем историю Заславля В центре города появился уникальный объект – экспозиция с историей Заславля прямо под открытым небом. Влада Родовская, корреспондент:

Когда пришла идея создать музей под открытым небом и как она реализовывалась?

Ольга Зезетко, директор историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Очень долгое время у нас стоял вопрос, что в Заславле нет музея истории города. Поскольку новых экспозиционных площадей у нас нет на данный момент, по инициативе главного управления культуры Минского областного исполнительного комитета в рамках подготовки города к «Дожинкам» нам была предложена такая вот идея создать экспозицию в городской среде. На основании этого предложения сотрудниками музея была разработана концепция. Экспозиция называется «Заслаўскі кругагляд. Дзесяць летапісных стагоддзяў». Всего она состоит из шести витрин, в каждой из которых представлен определенный исторический период. То есть мы начинаем с X века и заканчиваем Второй мировой войной.

Ольга Зезетко:

Вот в этом экспозиционном стенде представлено самое начало истории Заславля – старадаўняе Заслаўе, замэчак X-XII стагоддзяў. Непосредственно это городище замэчак. Как вы видите, оно здесь изображено таким оргстеклом. Это задумка наших сотрудников показать то, что это было, но этого уже сейчас нет. То есть, если посмотреть внутрь, можно увидеть городище замэчак и внутри домики – то, как раньше жили там люди.

Ольга Зезетко:

Также здесь представлены предметы. Это предметы – копии, которые были сделаны из оригинальных предметов, которые хранятся в фондах музея-заповедника «Заславль». То есть, например, такие вот паттерны – кубочек тоже X века, горшок также X века. Вы видите, что здесь принципиально было, что мы их изобразили такими, как они есть. То есть они не отретушированы, не сделаны под современный вид. То есть они с каждой трещинкой, выбоинкой представляются в этом стенде, как и в каждом другом.