За каждым производством своя фамилия и история – узнали, что можно увидеть в музее мануфактуры Беларуси

Детища магнатов и крупные бизнес-империи. Добро пожаловать в музей. Его создали в смиловичской Средней школе № 2 в 2023 году. Такой один на всю страну. Здесь можно узнать о развитии промышленных артелей с XVII по XX век, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Фарфоровые шахматы и изделия из мореного дуба – побывали в галерее Государственного подарочного фонда

Идея родилась неслучайно – в Смиловичах проживали люди разных национальностей, которые были искусными мастерами и занимались различными ремеслами. Экскурсии проводят сами ученики. Экспозиция богата на старинные артефакты. Турне в прошлое впечатлит и откроет немало удивительных страниц.

Екатерина Махновец, учащаяся 9 класса Средней школы № 2 г.п. Смиловичи:

В 1717 году женой канцлера Великого княжества Литовского Анной Радзивилл в Налибоках на Новогрудчине было построено первое стекольное производство мануфактурного типа. В 1732 году была построена Уречская стекольная фабрика. Здесь изготавливали стекольную посуду, оконное стекло, хрустальные люстры.

Светлана Жигалко, учитель истории Средней школы № 2 г.п. Смиловичи:

Идея устроить фабрику для производства пищей бумаги в Добруше принадлежит графу Паскевичу. Осуществить этот план ему не удалось. Только его наследник генерал-адъютант Паскевич в 1870 году построил в Добруше бумажную фабрику и пригласил туда иностранных специалистов. К концу XIX века уже добрушская фабрика стала одним из крупнейших предприятий.

Парусиновая фабрика князя Потемкина в Кричеве, суконная мануфактура Тизенгауза – за каждым производством своя высокая фамилия и история. Эксклюзивным штучным товаром не было аналогов в мире. Среди сокровищ знаменитые слуцкие пояса Радзивиллов – шедевры ручного ткачества, визитка шляхты. Мода на этот элемент гардероба пришла к нам из Персии, поэтому мануфактуры называли персиарнями. Позволить изделие из китайского шелка с золотыми и серебряными нитями могли только богатые мужчины.