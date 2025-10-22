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У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция

22 октября 2025 17:38
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Место, где с головой погружаешься в страшную атмосферу пылающих 40-х, пронизанную миллионами человеческих трагедий. Место, где с помощью уникальных артефактов можно увидеть всю бессмысленность и абсурдность чудовищных преступлений нацистов, которые оставили на нашей земле незаживающие раны.

Все это об уникальном музее истории Великой Отечественной войны в Минске. Сегодня у этого уникального учреждения день рождения.

Репортаж программы Новости «24 часа» на СТВ.

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-2

В этих стенах не просто экспонаты, а застывшая история. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны основан в сентябре 1943 года. Сначала как временная экспозиция в Москве, а уже 22 октября 1944 он открылся в освобожденном Минске, в Доме профсоюзов. Сегодня в экспозиции и фондах больше 150 тысяч артефактов, техника, личные вещи, письма, фотографии, документы. 

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-4

Но музей – это не только стены и экспонаты. Это прежде всего люди, которые делают все, чтобы прошлое оставалось живым. Галина Васильевна хранит память более 50 лет. Она стала свидетелем переезда музея в новое здание, где экспозиция получила современное оформление и расширилась. Но главный смысл, которому музей следует уже 81 год – рассказ о подвиге – остается неизменным.

Галина Скоринко, ведущий научный сотрудник отдела вещевых источников фондов Государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Мы, когда открывались, у нас уже было на выставке около 300 единиц, а в музее уже было около 10 тысяч единиц. 1944 год, октябрь-месяц.

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-6

Она рассказывает, что через ее руки прошли свидетельства живой истории. В музей приходили те, кто хотел сохранить память о близких, приносили фронтовые письма-треугольники, старые фотографии, семейные реликвии. Раньше здесь встречались участники тех событий. Сегодня – их потомки. Интерес не угас, он просто изменился, а молодежь приходит не вспомнить, а понять. 

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-8

Галина Скоринко:
Когда мы уже переезжали, я однажды выхожу из двери и вижу, что идет семья молодая: мама, папа и вот такой «детеныш». И он входит, этот мальчишка, открывается дверь, и он говорит: «ах». Такой восторг!

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-10

После войны в Беларуси развернули масштабные поисковые работы. В 1949 году в Брестской крепости обнаружили десятки артефактов: шлемы, пряжки, фрагменты вооружения, предметы быта. Среди ценных находок оказались личные вещи погибшего неизвестного лейтенанта. В его кителе поисковики обнаружили комсомольский билет. Именно по данным из этого документа удалось установить имя и фамилию офицера, а затем найти его родных.

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-12

Галина Скоринко:
В кармане гимнастерки нашли комсомольский билет на имя Алексея Наганова. И там же во время этих раскопок нашли надписи на стене. И вот одна из этих надписей, ее передали нам в музей: «1941 год, 26 июня. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем как герои».

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-14

Сегодня музей истории Великой Отечественной войны не просто место для экскурсий. Это важнейший центр исторической памяти.

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-16

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Беларусь: 
В первую очередь мы сохраняем все то, что было сделано нашими предшественниками, руками фронтовиков-подпольщиков, партизан, которые стояли у истоков восстановления музея истории Великой Отечественной войны. Кто бы ни приехал сюда, все отмечают, что в вашем музее есть душа.

У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция-18

По итогам первого полугодия 2025 года музей – в списке самых посещаемых культурных объектов Беларуси. Сюда приходят сотни тысяч людей: школьники, туристы, ветераны, семьи. Здесь бережно охраняют то, что напоминает нам: мир и свобода не даются раз и навсегда. 

# Музеи Беларуси # Великая Отечественная война

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