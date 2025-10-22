У этого места есть душа – музей истории Великой Отечественной отмечает день рождения. Как менялась экспозиция

Место, где с головой погружаешься в страшную атмосферу пылающих 40-х, пронизанную миллионами человеческих трагедий. Место, где с помощью уникальных артефактов можно увидеть всю бессмысленность и абсурдность чудовищных преступлений нацистов, которые оставили на нашей земле незаживающие раны. Все это об уникальном музее истории Великой Отечественной войны в Минске. Сегодня у этого уникального учреждения день рождения. Репортаж программы Новости «24 часа» на СТВ.

В этих стенах не просто экспонаты, а застывшая история. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны основан в сентябре 1943 года. Сначала как временная экспозиция в Москве, а уже 22 октября 1944 он открылся в освобожденном Минске, в Доме профсоюзов. Сегодня в экспозиции и фондах больше 150 тысяч артефактов, техника, личные вещи, письма, фотографии, документы.

Но музей – это не только стены и экспонаты. Это прежде всего люди, которые делают все, чтобы прошлое оставалось живым. Галина Васильевна хранит память более 50 лет. Она стала свидетелем переезда музея в новое здание, где экспозиция получила современное оформление и расширилась. Но главный смысл, которому музей следует уже 81 год – рассказ о подвиге – остается неизменным. Галина Скоринко, ведущий научный сотрудник отдела вещевых источников фондов Государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Мы, когда открывались, у нас уже было на выставке около 300 единиц, а в музее уже было около 10 тысяч единиц. 1944 год, октябрь-месяц.

Она рассказывает, что через ее руки прошли свидетельства живой истории. В музей приходили те, кто хотел сохранить память о близких, приносили фронтовые письма-треугольники, старые фотографии, семейные реликвии. Раньше здесь встречались участники тех событий. Сегодня – их потомки. Интерес не угас, он просто изменился, а молодежь приходит не вспомнить, а понять.

Галина Скоринко:

Когда мы уже переезжали, я однажды выхожу из двери и вижу, что идет семья молодая: мама, папа и вот такой «детеныш». И он входит, этот мальчишка, открывается дверь, и он говорит: «ах». Такой восторг!

После войны в Беларуси развернули масштабные поисковые работы. В 1949 году в Брестской крепости обнаружили десятки артефактов: шлемы, пряжки, фрагменты вооружения, предметы быта. Среди ценных находок оказались личные вещи погибшего неизвестного лейтенанта. В его кителе поисковики обнаружили комсомольский билет. Именно по данным из этого документа удалось установить имя и фамилию офицера, а затем найти его родных.

Галина Скоринко:

В кармане гимнастерки нашли комсомольский билет на имя Алексея Наганова. И там же во время этих раскопок нашли надписи на стене. И вот одна из этих надписей, ее передали нам в музей: «1941 год, 26 июня. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем как герои».

Сегодня музей истории Великой Отечественной войны не просто место для экскурсий. Это важнейший центр исторической памяти.

Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист Беларусь:

В первую очередь мы сохраняем все то, что было сделано нашими предшественниками, руками фронтовиков-подпольщиков, партизан, которые стояли у истоков восстановления музея истории Великой Отечественной войны. Кто бы ни приехал сюда, все отмечают, что в вашем музее есть душа.