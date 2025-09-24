Пластинки, сервизы и ретро-комоды – побывали в музее-магазине винтажных вещей

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце Добро пожаловать в колыбель истории, где время буквально остановилось. Это место – настоящий портал в прошлое. Каждый предмет – «живой» свидетель ушедшей эпохи.

Александра Радкевич, директор музея-магазина винтажных вещей:

Здесь находится более 2 тысяч уникальных вещей. Это место появилось в 2022 году благодаря людям, которые приносили сюда уникальные вещи из своих домашних коллекций. Это мебель, старинные сервизы, картины, очень много книг и пластинок. У каждого, кто переступает порог антикварной лавки, своя цель. Одни охотятся за изысканным сервизом для чайной церемонии, другие ищут ту самую книгу, что была в родительском доме, третьи – необычный подарок.

Александр Меженный, телеведущий:

Я периодически захожу для того, чтобы найти какие-нибудь раритетные пластиночки.

Александр Меженный:

У меня уже, по-моему, даже получилось. Я еще пока не знаю она это либо не она. Эта пластиночка меня очень заинтересовала – звезды дискотек, а здесь у нас попурри на темы песен группы The Beatles. Если это та пластинка, про которую я думаю – у меня воспоминания примерно плюс-минус 1985 год, пионерский лагерь «Березка». Там играла все время практически одна пластинка – именно попурри The Beatles. Если это она, то это очень здорово. Правда, от красоты глаза разбегаются. Ажурные фарфоровые сахарницы, массивные ретро-комоды, и даже раритетные сервизы – привет из прошлого.