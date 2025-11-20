Определены все пары стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 по футболу

Определены пары матчей плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года. В европейском отборе примут участие Италия – Северная Ирландия, Уэльс – Босния и Герцеговина, Украина – Швеция, Польша – Албания, Турция – Румыния, Словакия – Косово, Дания – Северная Македония и Чехия – Ирландия. Об этом пишет ТАСС.

Игры пройдут с 26 по 31 марта 2026 года, и победители получат путь на турнир. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, в нем примут участие 48 национальных сборных, а жеребьевка группового этапа состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

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