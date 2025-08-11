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С высоты птичьего полёта напоминает карту Беларуси – рассказываем о Национальном историческом музее

11 августа 2025 15:40
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Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Эти люди своими руками создают облик нашей страны, обеспечивают ее развитие и процветание. Строительная сфера является одной из ключевых для экономики Беларуси. Работники обеспечивают строительство жилья, объектов промышленности и социальной инфраструктуры.

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Невозможно не вспомнить об уникальной стройке, я бы сказала. Национальный исторический музей, который станет визитной карточкой Беларуси. Виктор Викторович, в чем уникальность этого проекта? Какие необычные решения разработаны для того, чтобы он стал особенным?

С высоты птичьего полёта напоминает карту Беларуси – рассказываем о Национальном историческом музее-2

Виктор Гутько, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Само место размещения объекта было выбрано не случайно. Объект размещается в кластере таких объектов, как Дворец Независимости, комплекс площади Государственного флага, здания Верховного Суда. Завершать вот этот кластер была выбрана площадка для размещения Национального исторического музея.

С высоты птичьего полёта напоминает карту Беларуси – рассказываем о Национальном историческом музее-4

Виктор Гутько:
Он сам по себе особенен уже исходя из того, что его контур выполнен сегодня именно так, как выглядят границы Республики Беларусь. Если смотреть с высоты птичьего полета, он напоминает именно карту Республики Беларусь. Наряду с привычными для нас экспонатами, которые там будут выставлены, будет очень много интерактива. Много применено современных решений. Непосредственно фасад главный музея будет украшен барельефами с основными историческими вехами Республики Беларусь в своем развитии.

Юлия Алексеюк:
По-моему, объект очень сложный в силу того, что там очень много граней. Это непривычная застройка. Как вот удается решать эти вопросы? Обходить сложности?

С высоты птичьего полёта напоминает карту Беларуси – рассказываем о Национальном историческом музее-6

Виктор Гутько:
Сегодня шагнула наша строительная отрасль далеко вперед. Вот эти сложные формы сегодня решаются с помощью современных технологий, современного монолитного оборудования. Поэтому эта проблема – не совсем проблема. Но в тоже самое время, вы правильно отметили, это подчеркивает высокий уровень наших строителей и возможности нашего строительного комплекса.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Виктор Гутько # Музеи Беларуси # Строительство

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