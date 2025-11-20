Беларусь вошла в тройку стран СНГ, которые чаще всего подвергаются кибератакам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема защиты информационного суверенитета 20 ноября обсуждалась во многих трудовых коллективах.

Чем больше знаешь, тем меньше шансов стать жертвой, в том числе онлайн-мошенников. О самых распространенных схемах обмана и способах защиты от них подробно рассказали работникам 11 подстанции скорой помощи в Минске.

Эльнур Адилов, фельдшер подстанции № 9 Городской станции скорой медицинской помощи: Такие дни очень важны в том плане, что осведомляют их в общественно-политических событиях в нашей стране. Также есть очень интересная тема, затрагивающая безопасность. Как в просторах интернета, так и в других ресурсах. Молодежь должна обязательно присутствовать на таких мероприятиях. Она должна быть в курсе этих всех событий.

Анастасия Вязовская, заведующая отделом госпитализации городской станции скорой медицинской помощи:

Данная тема очень важна и касаемо нашей структуры здравоохранения, так как мы работаем с врачебной тайной, мы работаем с большой базой персональных данных. Эти данные нуждаются в безопасности, в более сильной защите.

Диалог состоялся в рамках единого дня информирования населения. Он традиционно проводится каждый третий четверг месяца.