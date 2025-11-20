«Десятилетия боремся с этой заразой». Лукашенко предостерёг чиновников от любых коррупционных проявлений

Сегодня была затронута и весьма деликатная, но принципиально важная тема – посредничество. В широком понимании это касается честности, порядочности и прозрачности в работе на всех уровнях. От новых руководителей ждут именно такого подхода. Глава государства предостерег управленцев от любых коррупционных проявлений.

Сегодня в Хотимском районе завершается инвестиционный проект – это строительство рыбокомплекса на тысячу тонн в год. Это значимый для региона проект. Будут новые места и новое производство. Это тоже будет определенным направлением. Ну и, конечно же, регион – аграрный, это четыре сельхозпредприятия. И, конечно, те задачи, которые прописаны, как алгоритм, с них надо и начинать работать.

Александр Диваков, председатель Хотимского райисполкома: На мой взгляд, кадры – это сегодня основа развития региона. Поэтому, что касается Хотимского района, он самый восточный, он удален сегодня от районного центра – это 180 километров. Поэтому есть мнение, что это немножко далекий край. Но на самом деле там есть потенциал, есть динамика, и там должен быть результат. Именно на это будет построена вся наша работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Упаси вас господь от этого посредничества. Мы договорились с министром сельского хозяйства прежде всего. Это касается всех. Мы сейчас работаем, Косинец отвечает за эту работу – мы ликвидируем всякое посредничество. И заниматься посредничеством будет катастрофой. Потому что пересажали половину руководителей: как посредник – так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать. Поэтому я не против и не собираюсь сковывать вашу инициативу. Если вы где-то найдете дешевле, чем Горлов или система сельского хозяйства предложит, буду только поощрять и поддерживать. Но если вы будете покупать по тройной цене какие-то химпрепараты, удобрения, запчасти и прочее, а потом с этим посредником делить эти деньги… Ребята, вы сами выбрали этот путь.

Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время 100 миллионов долларов. Трамп говорит, что 300 миллиардов долларов только они дали Украине. Что такое 100 миллионов в 300 миллиардах долларов? Ничего. Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти 100 миллионов. А важно – вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными. И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя.

Поэтому то, что мы эти десятилетия боремся с этой заразой… У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые мне носили в том числе взятки. Никто. А его упрекнут. Поэтому смотрите. Пришли работать – работайте. Интересная работа. Не бедные.