Председатель Миноблисполкома провёл приём граждан в Логойске

Вопросы поступали самые разные. Но самый частый – бездорожье. Волнует он и Юлию Молчанову из деревни Рудня Логойского района. Дорога на улице Центральной оставляет желать лучшего. Покрытие песчаное, есть ямы, холмистый рельеф местности усугубляет ситуацию. После дождей ее быстро размывает. Жители просят подсыпать щебень или гравий, чтобы сделать более крепкое покрытие. Проблема будет решена. Дорогу приведут в надлежащее состояние. Также поднимался вопрос о реконструкции электросетей.

Юлия Молчанова, жительница деревни Рудня: Обещали вроде бы как провести на уровне руководства собрание и собрание с местными жителями, поговорить, то есть действительно ли все жители нашего населенного пункта хотят и нуждаются в увеличении мощностей. В дальнейшие планы, в ближайшую пятилетку модернизировать.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Люди обращаются, в том числе в ходе сегодняшнего приема, и те вопросы, которые они ставят, они нашли отражение в программе социально-экономического развития Республики Беларуси на очередные пять лет. И эта программа уже в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. И там максимально мы постараемся удовлетворить те потребности, которые есть у наших людей.

Всего на прием к губернатору записались около двух десятков человек. Некоторые вопросы решались сразу на месте. Остальные были взяты на контроль.