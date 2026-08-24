Новости по тегу #Мусор

Десятки тонн мусора обрушились на расположенный рядом поселок, разрушив жилые дома.
Коммунальные отходы на площадку по улице Прамонес начали свозить в июле.
Это колоссальный шаг к созданию полноценной экономики замкнутого цикла, когда ресурсы работают на страну бесконечно.
Рекордной цифры удалось достичь за счет уникальной технологии машинного распознавания, которая позволяет не только сортировать стекло по цветам, но и извлекать полимеры, черные и цветные металлы.
Главное новшество – система мониторинга спецтехники, которая в режиме реального времени отслеживает маршруты, расход топлива и время в пути.
Столица республики буквально утопает в тоннах невывезенного мусора.
Ключевым трендом 2026 года стало внедрение контейнеров заглубленного типа.
В помощь специалистам – фотоловушки. Устройства в автоматическом режиме фиксируют нарушения.
Камеры устанавливают рядом с уличными контейнерами, изображение в режиме онлайн поступает на компьютер коммунальной службы.
«В нашей стране работает около 1600 пунктов приема вторичных ресурсов, куда тоже можно принести макулатуру».
Ежегодно в стране образуется более четырех миллионов тонн мусора. Инфраструктура для его переработки продолжает развиваться.
Устранить неприятный запах, грызунов и насекомых можно только заварив мусоропровод. В качестве альтернативы минчанам предлагают мусорный контейнер в отсеке подъезда.
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