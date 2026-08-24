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Новости по тегу #Мусор

Масштабный обвал на свалке произошел в столице Гвинеи – погибли 30 человек
24 августа 2026 11:27

Масштабный обвал на свалке произошел в столице Гвинеи – погибли 30 человек

Вильнюс провонял отходами – огромная свалка выросла прямо под окнами литовцев
21 августа 2026 17:11

Вильнюс провонял отходами – огромная свалка выросла прямо под окнами литовцев

Рекорд «Белресурсов»: переработана миллионная тонна вторичного стекла
10 августа 2026 16:45

Рекорд «Белресурсов»: переработана миллионная тонна вторичного стекла

В Беларуси преодолен исторический рубеж в сфере вторичной переработки отходов
10 августа 2026 13:49

В Беларуси преодолен исторический рубеж в сфере вторичной переработки отходов

В Минске внедряют современные технологии для улучшения сбора и вывоза мусора
28 июля 2026 07:25

В Минске внедряют современные технологии для улучшения сбора и вывоза мусора

В Литве планируют объявить ЧП государственного уровня из-за проблем с переработкой мусора
17 июля 2026 16:58

В Литве планируют объявить ЧП государственного уровня из-за проблем с переработкой мусора

В Минской области внедряют новые стандарты утилизации и хранения мусора
12 мая 2026 14:02

В Минской области внедряют новые стандарты утилизации и хранения мусора

В Беларуси усилен контроль за соблюдением правил посещения лесов
25 апреля 2026 10:59

В Беларуси усилен контроль за соблюдением правил посещения лесов

В Гродно усиливают контроль за незаконным вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения
29 января 2026 07:26

В Гродно усиливают контроль за незаконным вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения

Отходы бумаги и картона – можно ли заработать на сдаче макулатуры, узнали у специалиста
20 декабря 2025 16:58

Отходы бумаги и картона – можно ли заработать на сдаче макулатуры, узнали у специалиста

В Беларуси переработали более 700 тыс. тонн вторичных ресурсов за 9 месяцев 2025-го
30 октября 2025 06:44

В Беларуси переработали более 700 тыс. тонн вторичных ресурсов за 9 месяцев 2025-го

Мусоропровод – заварить или оставить? Как реагируют минчане
20 июня 2025 15:18

Мусоропровод – заварить или оставить? Как реагируют минчане