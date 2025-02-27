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В 2025 году в Минске планируют открыть новый мусороперерабатывающий завод

27 февраля 2025 17:38
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В 2025 году в Минске планируют открыть новый мусороперерабатывающий завод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он позволит городу полностью справляться с сортировкой отходов. На эффективную переработку вторичного сырья ориентирует и глава государства.

Предприятие, которое создается под Минском, недалеко от полигона «Тростенецкий», позволит обрабатывать до 600 тысяч тонн мусора в год. Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, ознакомился с ходом работ. На объекте уже завершено возведение основного производственного корпуса, сейчас идет отделка фасадов. Параллельно возводится котельная. Кроме того, прокладываются инженерные коммуникации внутри здания и монтируется технологическое оборудование.

В 2025 году в Минске планируют открыть новый мусороперерабатывающий завод-2

Наталия Ятченя, руководитель проекта ГП «Гордострой»:
За счет того, что будет работать технологическое оборудование… Люди, конечно, не отсеиваются, ручная переработка остается для переработки, допустим, батареек, каких-то электромеханических установок. Весь остальной мусор будет проходить по конвейерам и идти по своим трем направлениям. Что-то будет уходить в части переработанного сырья на ВМР, что-то будет уходить для производства RDF-топлива, что-то будет уходить на третью линию, это органические ресурсы.

Комплекс строится с возможностью расширения. Планируется выделить площадку для компостирования органических отходов.

# Мусор

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