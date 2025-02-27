В 2025 году в Минске планируют открыть новый мусороперерабатывающий завод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он позволит городу полностью справляться с сортировкой отходов. На эффективную переработку вторичного сырья ориентирует и глава государства.

Предприятие, которое создается под Минском, недалеко от полигона «Тростенецкий», позволит обрабатывать до 600 тысяч тонн мусора в год. Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, ознакомился с ходом работ. На объекте уже завершено возведение основного производственного корпуса, сейчас идет отделка фасадов. Параллельно возводится котельная. Кроме того, прокладываются инженерные коммуникации внутри здания и монтируется технологическое оборудование.