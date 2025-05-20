В Беларуси могут запретить ввозить определённые виды отходов

Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще один немаловажный вопрос – мотивация использования продукции из вторсырья и его самого и физлицами, и предприятиями. Можно долго придумывать способы завуалировать единственно верный ответ, но глава государства не стал. И в свойственной ему манере назвал вещи своими именами. Деньги. До тех пор, пока в магазине пакет из экосырья будет стоить дороже, чем пластиковый, а предприятию будет дешевле отапливаться газом, существенных подвижек ждать не стоит. Разбирали на примерах цементных заводов, которым предлагают альтернативный вариант.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все-таки вы сначала разберитесь, это топливо или не топливо. Если это топливо и оно нормально сгорает, и должно сгорать – ну так пускай берут. И установите цену, чтобы он не косячил. Это же просто. Тем более если будет у Кухарева в основном РДФ – это топливо – установите цену и объемы, которые должны забирать эти заводы. Что вы с ними возитесь? Государственное предприятие. Да неважно какое. В стране порядок. Чтобы прекратить эти разговоры: надо – не надо. Тогда дайте им цену на газ такую, чтобы они выбирали где-то. Конечно, пеллеты горят лучше, чем это, наверное.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Но тут же мы же решаем общую задачу. Это ж не только цементные заводы. Мы сегодня переработаем мусор, практически его утилизируем и получим от этого эффект.
Александр Лукашенко:
Я это прекрасно понимаю. Поэтому и настаиваю на том, чтобы «цементники» обязательно это РДФ-топливо брали и сжигали. Вот в России не сжигают. Ну и что? В России ресурсы в море. Дай бог добыть и переработать. А у нас нет. Даже угля каменного нет.
По итогам совещания вице-премьер, курирующий отрасль, напомнил: в Год благоустройства отдельные районы не просто могут, а должны стремиться к стопроцентной переработке. И шаг за шагом общество перестроится, привыкнет. Кроме того, мы должны уходить от продуктов, которые переработке не подлежат.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Обсуждались и такие достаточно простые решения, когда есть группы полимерсодержащих отходов или ПВХ, например – те отходы, которые если и перерабатывают, то это очень большие инвестиции. Но активно отдельные страны применяют метод, когда не допускается на рынок такая продукция. То есть запрет ввоза или поднимаются тарифы на ввоз.
В ближайшее время мы рассмотрим и другие технические решения, на которых тоже заострял внимание Президент. Есть страны, где запрещают использование полиэтиленового пакета, который упаковывает продукты. Он не должен быть тоньше, чем определенная толщина. Потому что тот, который тоньше, его тоже невозможно переработать. Нужно было бы ограничивать сверху, а ограничивают снизу, потому что это худшее решение.
Есть ряд технических моментов. И это означает только одно, что система переработки отходов – это определенная подотрасль.
Резюмируем. Вопрос соблюдения порядка и чистоты – общий, здесь трудно переоценить чей-то вклад. Но это невозможно сделать без создания условий, которые бы не оставляли другого выхода, кроме как сортировать, чтобы использовать снова и не загрязнять наш общий дом.
Читайте также:
«Бардак полный». Лукашенко поделился впечатлениями от увиденного под Минском
В Беларуси определись с единым регулятором в сфере обращения с отходами
Турчин предложил решение проблемы переработки коммунальных отходов