В Беларуси могут запретить ввозить определённые виды отходов

Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один немаловажный вопрос – мотивация использования продукции из вторсырья и его самого и физлицами, и предприятиями. Можно долго придумывать способы завуалировать единственно верный ответ, но глава государства не стал. И в свойственной ему манере назвал вещи своими именами. Деньги. До тех пор, пока в магазине пакет из экосырья будет стоить дороже, чем пластиковый, а предприятию будет дешевле отапливаться газом, существенных подвижек ждать не стоит. Разбирали на примерах цементных заводов, которым предлагают альтернативный вариант.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все-таки вы сначала разберитесь, это топливо или не топливо. Если это топливо и оно нормально сгорает, и должно сгорать – ну так пускай берут. И установите цену, чтобы он не косячил. Это же просто. Тем более если будет у Кухарева в основном РДФ – это топливо – установите цену и объемы, которые должны забирать эти заводы. Что вы с ними возитесь? Государственное предприятие. Да неважно какое. В стране порядок. Чтобы прекратить эти разговоры: надо – не надо. Тогда дайте им цену на газ такую, чтобы они выбирали где-то. Конечно, пеллеты горят лучше, чем это, наверное.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Но тут же мы же решаем общую задачу. Это ж не только цементные заводы. Мы сегодня переработаем мусор, практически его утилизируем и получим от этого эффект.

Александр Лукашенко:

Я это прекрасно понимаю. Поэтому и настаиваю на том, чтобы «цементники» обязательно это РДФ-топливо брали и сжигали. Вот в России не сжигают. Ну и что? В России ресурсы в море. Дай бог добыть и переработать. А у нас нет. Даже угля каменного нет.

По итогам совещания вице-премьер, курирующий отрасль, напомнил: в Год благоустройства отдельные районы не просто могут, а должны стремиться к стопроцентной переработке. И шаг за шагом общество перестроится, привыкнет. Кроме того, мы должны уходить от продуктов, которые переработке не подлежат.