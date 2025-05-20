Турчин предложил решение проблемы переработки коммунальных отходов

Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мы ими слабо занимаемся. А ведь серьезная работа над вопросом началась более 10 лет назад. Были созданы соответствующие программы, вложены бюджетные ресурсы.

За последние 5 лет к теме переработки сырья на высшем уровне возвращались раз пять, не меньше. Сначала вроде по касательной, но, по ощущениям, эта проблема особо никого не касалась. Поэтому пришлось прибегнуть к мере крайней. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особенность послевыборного периода, как вы почувствовали, наверное, некоторые, не будет заключаться в том, что мы сначала на уровне Президента собираемся, проводим мозговую атаку на тот или иной вопрос, ту или иную проблему, как эта, переработка отходов, и потом 10 раз еще у Президента собираемся и болтаем языками, или, как у народа кажуць, молотим языками, убеждая друг друга, что это надо сделать. Собрались, договорились, не делаете – до свидания. Я хочу, чтобы вы это запомнили. То, что вторсырье для Беларуси актуально, а мусор – ресурс, лучше всего говорят цифры. В прошлом году мы ввезли в страну 22 тысячи тонн макулатуры, 2 тысячи отходов стекла и пластмасс. И, внимание, потратили на это 5,8 миллиона долларов. Неужели у нас этого нет? Или просто мы не знаем, как перерабатывать, чтобы использовать, не знаем, как сортировать?



Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

За 2024 год в стране образовалось 60 миллионов тонн отходов, из которых 56 миллионов тонн отходов – отходы производства, 4 миллиона тонн – отходы ТКО, твердые коммунальные отходы. Сегодня в стране вопросы обращения с отходами отражены в шести стратегиях и четырех концепциях. Чтобы саккумулировать это все в один единый документ и дать возможность определить единый орган, в лице Минприроды, это даст свои результаты в ближайшее время. Ну а я за эти вопросы буду головой отвечать, не только головой. Единственная и основная глобальная цель всей этой стратегии – достижение уровня использования отхода не менее 90 % к 2040 году. Александр Лукашенко:

Нас с тобой не будет в это время. Дай бог, конечно, мы же помирать не собираемся.

– Никак нет, надо пожить еще.

– Ну так это ж сороковой год. Сколько правительств сменится и президентов в том числе?

– Я считаю, что надо где-то, возможно, и ставить себе какие-то цели. Глобальная и достаточно напряженная, чтобы к ней идти по-другому.

– Так я и об этом. Напряжения же нет, это 40-й год. Еще 15 лет, вы представляете? Сроки, конечно, скорректировали. Тем более что реально это сделать, если уже намеченные шаги делать так, как задумано. Премьер-министр согласен, нужно начинать с малого.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Мое понимание переработки твердых бытовых отходов населения. Если возьмем все за 100 %, процентов 40 мы можем извлечь оттуда вторичных материальных ресурсов. Что мы можем сдать на переработку. И процентов 30, чуть больше, это органика. Это остатки пищи и все остальное, что тоже можно, есть различные технологии, переработать. Вот простая задача, которую для себя должно поставить правительство. Это сегодня обеспечить сбор отходов у населения. Что мы должны сделать? Закупить мусоровозы, закупить контейнеры, организовать раздельный сбор этого всего.