Турчин предложил решение проблемы переработки коммунальных отходов
Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мы ими слабо занимаемся. А ведь серьезная работа над вопросом началась более 10 лет назад. Были созданы соответствующие программы, вложены бюджетные ресурсы.
За последние 5 лет к теме переработки сырья на высшем уровне возвращались раз пять, не меньше. Сначала вроде по касательной, но, по ощущениям, эта проблема особо никого не касалась. Поэтому пришлось прибегнуть к мере крайней.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особенность послевыборного периода, как вы почувствовали, наверное, некоторые, не будет заключаться в том, что мы сначала на уровне Президента собираемся, проводим мозговую атаку на тот или иной вопрос, ту или иную проблему, как эта, переработка отходов, и потом 10 раз еще у Президента собираемся и болтаем языками, или, как у народа кажуць, молотим языками, убеждая друг друга, что это надо сделать. Собрались, договорились, не делаете – до свидания. Я хочу, чтобы вы это запомнили.
То, что вторсырье для Беларуси актуально, а мусор – ресурс, лучше всего говорят цифры. В прошлом году мы ввезли в страну 22 тысячи тонн макулатуры, 2 тысячи отходов стекла и пластмасс. И, внимание, потратили на это 5,8 миллиона долларов. Неужели у нас этого нет? Или просто мы не знаем, как перерабатывать, чтобы использовать, не знаем, как сортировать?
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
За 2024 год в стране образовалось 60 миллионов тонн отходов, из которых 56 миллионов тонн отходов – отходы производства, 4 миллиона тонн – отходы ТКО, твердые коммунальные отходы. Сегодня в стране вопросы обращения с отходами отражены в шести стратегиях и четырех концепциях. Чтобы саккумулировать это все в один единый документ и дать возможность определить единый орган, в лице Минприроды, это даст свои результаты в ближайшее время. Ну а я за эти вопросы буду головой отвечать, не только головой. Единственная и основная глобальная цель всей этой стратегии – достижение уровня использования отхода не менее 90 % к 2040 году.
Александр Лукашенко:
Нас с тобой не будет в это время. Дай бог, конечно, мы же помирать не собираемся.
– Никак нет, надо пожить еще.
– Ну так это ж сороковой год. Сколько правительств сменится и президентов в том числе?
– Я считаю, что надо где-то, возможно, и ставить себе какие-то цели. Глобальная и достаточно напряженная, чтобы к ней идти по-другому.
– Так я и об этом. Напряжения же нет, это 40-й год. Еще 15 лет, вы представляете?
Сроки, конечно, скорректировали. Тем более что реально это сделать, если уже намеченные шаги делать так, как задумано. Премьер-министр согласен, нужно начинать с малого.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Мое понимание переработки твердых бытовых отходов населения. Если возьмем все за 100 %, процентов 40 мы можем извлечь оттуда вторичных материальных ресурсов. Что мы можем сдать на переработку. И процентов 30, чуть больше, это органика. Это остатки пищи и все остальное, что тоже можно, есть различные технологии, переработать. Вот простая задача, которую для себя должно поставить правительство. Это сегодня обеспечить сбор отходов у населения. Что мы должны сделать? Закупить мусоровозы, закупить контейнеры, организовать раздельный сбор этого всего.
Александр Лукашенко:
Так у вас мусоровозы и контейнеры уже есть.
Александр Турчин:
Их не хватает, мусоровозов. Но это проблема, которую решит правительство. Не хватает мусоровозов, не хватает контейнеров. Мы это сделали, определились. Дальше мы их завезли на полигон, отсортировали, забрали вторичные материальные ресурсы, отобрали органику, из которой получили, условно говоря, либо подсыпочный материал, либо какие-то иные вещи. У нас остается процентов 20-25 тех отходов, которые сегодня не подлежат переработке. Если мы это сделаем и у нас на полигонах у нас не будет никаких вторичных материальных ресурсов, в течение ближайшего времени…
Мы говорим много, но, заезжая на любой полигон, у нас он во вторичных материальных ресурсах. Там и бумага, и стекло, и все что хочешь. Надо первое, что сделать – это навести там порядок. И для этого не требуется огромных денег.
В этом году запустится в Минске такой завод. Фактически на переработку 600 тысяч тонн мусора. 3 июля запускается завод, который сегодня будет отделять полностью вторичные материальные ресурсы. Мы еще один вопрос с органикой доделаем, органическими отходами. И фактически останется 20-25 % тех отходов, которые поедут. То есть пятая часть всего лишь поедет на полигон.