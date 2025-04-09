Польза для экологии и возможность поддерживать порядок на земле. Беларусь лидирует среди стран ЕАЭС по росту уровня переработки коммунальных отходов. Все идет в дело и приносит доход, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 40 % стекла, пластика, металла, пищевого и крупногабаритного мусора в нашей стране используются повторно. Только за последние 12 лет этот показатель возрос почти в 4 раза. А к концу нынешнего года, по оценкам экспертов, уровень переработки твердых коммунальных отходов может превысить 64 %. Сделать это намерены за счет новых объектов по сортировке. За последнее время введено три региональных комплекса: в Бресте, Барановичах и Орше. В 2025 году завершится строительство еще трех заводов, один из которых откроется в столице в июле.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»: Реконструкция мусороперерабатывающего сортировочного завода в городе Минске в районе полигона Тростенецкий позволит сортировать все образующиеся отходы в городе. Это порядка 600 тысяч тонн в год. Хочу отметить, что на сегодняшний день существующие мощности по сортировке города Минска позволяют сортировать отходы в объеме порядка 150 тысяч тонн в год.

Алексей Пискун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

До конца года ожидаем открытия новых региональных комплексов, в том числе в городе Новополоцке. В текущем году планируется открыть в Бобруйске. Ведется строительство также в городе Гомеле и в Волковыске, и в этом году планируем приступить строительство в Пуховичах и в городе Пинске.

10 новых объектов смогут обеспечить объем сортировки твердых коммунальных отходов превышающий миллион 400 тысяч тонн в год. Для рационального обращения с мусором в Беларуси создаются все необходимые условия.