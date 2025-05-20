«Бардак полный». Лукашенко поделился впечатлениями от увиденного под Минском

Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мы ими слабо занимаемся. А ведь серьезная работа над вопросом началась более 10 лет назад. Были созданы соответствующие программы, вложены бюджетные ресурсы.
Хотя это вроде и раньше было очевидно, но почему-то мы недалеко ушли. Пластик – по-прежнему наша реальность. На стеклянную тару так и не перешли. Если абстрагироваться, то еще и потому, что гражданин элементарно не знает, куда деть эту тару после использования. А если речь идет о чем-то более крупном, это уже вопрос контейнерного сбора.
Турчин предложил решение проблемы переработки коммунальных отходов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, я человек подвижный. Вот я объехал в субботу целый день все деревни севера Минского нашего района. Сел и поехал. Вездеход у меня есть. Ко дню рождения подарили, не за государственный счет. Вот я и объезжаю, смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду. Разговор будет жестокий.
Дачники, жители малых городов зачастую просто не знают, куда выбрасывать ненужное. Знают. Прямо на окраине леса, не утруждая себя, заехал самосвал, выбросили. Чего только нет. Я специально остановился, посмотрел: старые холодильники, дверь отломана, выброшена туда, пластмасса, стекло, разного рода бытовой мусор. Это под Минском. Если кто-то сомневается в этом, могу отвести и показать. Поэтому мы уже не говорим о сборе. У нас порядка никакого нет.