«Бардак полный». Лукашенко поделился впечатлениями от увиденного под Минском

Во Дворце Независимости 20 мая тема номер один – вторичные ресурсы. Как отметил Президент, это наше «второе золото» и резерв роста экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мы ими слабо занимаемся. А ведь серьезная работа над вопросом началась более 10 лет назад. Были созданы соответствующие программы, вложены бюджетные ресурсы.

Хотя это вроде и раньше было очевидно, но почему-то мы недалеко ушли. Пластик – по-прежнему наша реальность. На стеклянную тару так и не перешли. Если абстрагироваться, то еще и потому, что гражданин элементарно не знает, куда деть эту тару после использования. А если речь идет о чем-то более крупном, это уже вопрос контейнерного сбора.