В Столбцовском районе за 2024-й собрано свыше 2,5 тысячи тонн вторсырья

К 2025 году из коммунальных отходов планируют извлекать 35 % вторичных ресурсов. Это одна из задач национальной стратегии устойчивого развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для рационального обращения с отходами созданы все необходимые условия. Так, в Столбцовском районе за 2024 год собрано свыше 2,5 тысячи тонн вторсырья. В этом году планируют собрать плюс 600 тонн. В два раза увеличены объемы заготовки полимеров, стекла и макулатуры. В том числе за счет ввода в эксплуатацию современной линии по сортировке твердых бытовых отходов для дальнейшей переработки в агрогородке Новый Свержень. В год на конвейере сортируют более полутора тысяч тонн мусора.

Валерий Бохан, мастер участка линии сортировки твердых коммунальных отходов УП «Столбцовское объединение коммунальных служб»:

Продукцию мы поставляем на наше перерабатывающее предприятие. Вся эта продукция попадает в кабину основной сортировки. В этой кабине размещены шесть постов, где мы конкретно сортируем стекло. Мы стремимся к лучшему, но мы уже достигли областных показателей по проценту извлечения вторичных материальных ресурсов.

В 2025 году в Минской области для госнужд необходимо заготовить более 22 тысяч тонн отходов стекла. В регионе продолжится модернизация коммунальных объектов. Так, в этом году в Пуховичском районе начнут строительство нового комплекса по сбору вторичных материальных ресурсов.