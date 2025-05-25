Золото под ногами. В Беларуси серьёзно займутся вопросом переработки вторсырья

На совещании во Дворце Независимости озвучили цифру: только 37 % твердых бытовых отходов идет на вторичную переработку. С промышленными ситуация лучше, но тоже есть нюансы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские власти знают, как решить вопрос. Знают, а теперь интенсивно начнут делать. И как показывает практика, мы к этому готовы. Белорусы стараются сортировать хотя бы пластик, стекло и бумагу, но почему-то все еще результат не тот.

Внимательный взгляд на дорогу и по сторонам, чтобы не пропустить ни одно нарушение. Такие рабочие дни за рулем служебного авто уже давно стали привычными для районных инспекторов. В борьбе с безхозяйственностью победителей назвать трудно, а вот тех, кто пренебрег правилами и чистотой, найти сложно, но можно. Руслан Китов, начальник Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

С начала года было выявлено 138 мест размещения несанкционированных отходов. И я хочу сказать, что это достаточно много.

Начальник Минской районной инспекции рассказывает, такие рейды для борьбы с несанкционированными свалками проходят регулярно. Места и нарушители выявляются часто. Увы, вот и сейчас поиски долгими не были. Всего 30 километров от Минска. Не радужная картина совсем недалеко от жилых домов. Бесхозяйственность или все же безответственность? Тут скорее и то, и другое. Руслан Китов:

Штрафы, предусмотренные Административным кодексом Республики Беларусь, для физических лиц составляют до 30 базовых, для индивидуальных предпринимателей 100, а для юридических лиц аж 1 000 базовых величин.

Такие штрафы правовой культуре пусть и не научат, но уж точно предостерегут от повторной ошибки. Но тут возникает и другой нюанс. Хватает ли организованных мест для сбора мусора сельчанам? Далеко не всегда. На неделе этот вопрос поднял глава государства на совещании во Дворце Независимости. «Бардак полный». Лукашенко поделился впечатлениями от увиденного под Минском.

Вторсырье сегодня востребовано экономикой. Об этом заговорили более 10 лет назад. В итоге созданы программы, вложены бюджетные средства, но будто привыкли все вновь и вновь обсуждать, устраивать мозговой штурм. Без преувеличения, золото под ногами не ценим до сих пор. На импорт вторсырья тратим миллионы долларов. Возникает логичный вопрос. Неужели не хватает своего? Или дело в другом?

Этот завод в Колядичах занимается сортировкой и дроблением стеклобоя. На выходе здесь получают стеклянную крошку. Все тщательно рассортировано по цветам. Процесс автоматизирован. Лишь крупные примеси предварительно удаляют вручную. Подобных линий всего две в стране. Одна тут, под Минском, вторая в Елизово – филиал Гродненского стеклозавода. Только весь свой потенциал здесь показать не могут. По крайней мере, пока.

Владислав Романовский, начальник производственного участка сортировки смешанного стеклобоя ОАО «Белресурсы»:

Завод введен в эксплуатацию в 2012 году. Мы переработали уже порядка миллиона тонн смешанного стеклобоя. Мощностей по переработке именно смешанного стеклобоя в стране достаточно, чтобы перерабатывать в гораздо больших объемах. Проектная мощность нашего производства составляет 120 тысяч тонн смешанного стеклобоя в год. С учетом ввода в эксплуатацию линий в Елизово пока мы перерабатываем только 46.

Таким образом, с проектными мощностями вопрос закрыт. С дополнительными объемами справимся. К тому же продукт востребованный, причем не только на внутреннем рынке. Качество стеклобоя высокое. Импорт можно полностью исключить. С производством стеклянной тары вопросов у наших стеклозаводов возникать не должно. Экономика и экономия.

Гадад Галимов, заместитель генерального директора ОАО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы»:

Использование стеклобоя в стеклотарном производстве экономически является более выгодным, нежели использование первичного материала, так называемой шихты. Расход электроэнергии значительно ниже, потому что температура плавления стеклобоя значительно ниже, чем первичного материала. Во-вторых, выход стекломассы из стеклобоя значительно выше, потому что отсутствует угар. Значит, больше должны заготавливать. И здесь есть у кого поучиться. Так, 97 из 100 стеклянных бутылок в Швейцарии будут переработаны. Для нас эти цифры пока, конечно, далеки. И тут вопрос к людям. Всем тем, кто вместо бездумного выброса вторсырья может принести пользу экономике. На этих пунктах приема ждут любые богатства. Шины, макулатуру, полиэтилен, ПЭT-бутылки, стеклобой. Люди вторсырье сдают, заверяют заготовители. Тут дело в сознательности.

Екатерина Малярчук, заместитель генерального директора по заготовкам, маркетингу и ВЭД предприятия по заготовке вторичного сырья:

За 2024 год мы выплатили населению более полутора миллионов рублей за заготовку именно вторичных материальных ресурсов. В том числе от населения мы заготовили около 5 000 тонн макулатуры, почти 3 500 тонн стекла и более 150 тонн отходов полиэтилена и ПЭT-бутылки.