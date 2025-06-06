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Власти острова Бали ввели запрет на производство бутилированной воды объёмом менее литра

06 июня 2025 06:30
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Власти острова Бали ввели запрет на производство бутилированной воды объемом менее литра. Решение связано с проблемой отходов на острове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти острова Бали ввели запрет на производство бутилированной воды объёмом менее литра-2

Почти все свалки переполнены, а основную часть мусора составляет одноразовая пластиковая тара. Известно, что данная мера уже получила полную поддержку правительства Индонезии. При этом, производители бутилированной воды раскритиковали это решение. Губернатор острова, в свою очередь, подчеркнул, что для Бали, как туристического центра, сохранение природы – ключ к экономическому развитию.

# Экология # Мусор

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