Власти острова Бали ввели запрет на производство бутилированной воды объёмом менее литра

Власти острова Бали ввели запрет на производство бутилированной воды объемом менее литра. Решение связано с проблемой отходов на острове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти все свалки переполнены, а основную часть мусора составляет одноразовая пластиковая тара. Известно, что данная мера уже получила полную поддержку правительства Индонезии. При этом, производители бутилированной воды раскритиковали это решение. Губернатор острова, в свою очередь, подчеркнул, что для Бали, как туристического центра, сохранение природы – ключ к экономическому развитию.