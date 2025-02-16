Огромную свалку из тонны мандаринов нашли под Гомелем. Что грозит виновному?

В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Беларусь занимает 32-е место из 180, опережая все страны ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как заявил министр природных ресурсов и окружающей среды, для нас это приоритет и задача национального масштаба. Но, несмотря на все наши усилия, вопросы есть. Они связаны с глобальным потеплением, выбросами и переработкой отходов. Как раз последний фактор на неделе раскрылся в полной красе. В Гомельском районе произошло настоящее экологическое ЧП. Недалеко от поселка Ченки на свалку выбросили тонну мандаринов. В итоге образовалось пятно, которое угрожает и своими масштабами, и своими последствиями. Кто автор сия творения и что грозит за такие выбросы? В экологических аномалиях разбиралась Анна Корольчук.

Как декорация к фильму о приключениях Чебурашки выглядит зона отдыха у поселка Ченки. Яркое пятно в прибрежной зоне привлекло внимание рыбаков.

Артем Карпенко, житель поселка Ченки:

Подошел поближе, посмотреть, что там такое вообще, поинтересоваться. И увидел гору мандарин. После чего я сильно удивился. Такое поведение я называю свинское и не воспринимаю всерьез.

Сотни килограммов испорченных мандаринов. Магазинная просрочка или результат неудачной транспортировки. Избавиться от партии некто решил весьма оригинальным способом. Вместо утилизации на полигоне, товар бросили у обочины проселочной дороги.

Александр Шинкарев, прокурор Гомельского района:

От жителей нашего региона мы получили более подробную информацию, фотографии, которые позволили нам дать поручение Гомельской городской районной инспекции охраны природы и окружающей среды для начала административного процесса, выяснения всех обстоятельств, установления виновных лиц, которые совершили административное правонарушение, привлечения их к установленной законом ответственности. И, в том числе для дальнейшего разрешения вопроса о возмещении возможного ущерба, который был причинен окружающей среде.

Местные жители не стали дожидаться весны, когда цитрусы начнут гнить и собирать вокруг насекомых. А сообщили о находке в сельсовет и природоохрану. Начался административный процесс.

Анна Корольчук, корреспондент:

Стихийная свалка сразу стала привлекать детей. Как только они узнали, что рядом с домом можно найти кучу мандаринов, то сразу стали бегать к фруктовому раю, чтобы посмотреть на него и сделать фото.

На место выехали экологи, чтобы сделать замеры. Оказалось, пятно из гниющих фруктов занимает площадь в 35 квадратных метров. Кроме того, отходы выкинули рядом с рекой, что усугубляет ситуацию.

Евгений Дедков, начальник отдела Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

После получения всей необходимой информации будет произведен расчет. Уже отправлены запросы в соответствующие органы о виде категории земель, что влияет на сумму вреда. Засорение территории в любом случае подлежит очистке, поэтому эти требования будут предъявлены виновному лицу, которое должно возместить причиненный вред. Сегодня инспекция располагает всеми фактами, доказывающими в полном объеме, чьими действиями была засорена данная территория. Выйти на след виновного удалось благодаря ГАИ. По номерам машины быстро установили личность владельца. Он однозначно получит административный штраф до 30 базовых величин как физическое лицо либо до 100 базовых как индивидуальный предприниматель. Также нарушитель поплатится рублем за ущерб, причиненный окружающей среде, и возместит расходы за уборку свалки. Ее ликвидирует местный райжилкомхоз.

Павел Новиков, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Это растительные остатки, которые могут еще и принести пользу, быть вовлечены повторно на площадку для компостирования, перегнивания. У нас они принимаются. Впоследствии из них готовится плодородный грунт, который участвуют и в озеленении территории.