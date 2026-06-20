Новости по тегу #Мороженое

«Столичное», легендарные «Каштаны» и новинки вроде «Драника» или недавнего «Малинового кулича».
Очереди у входа говорят о нем куда красноречивее любой рекламы.
День любимого холодного лакомства – мороженого – 10 июня отмечают во всем мире. Белорусские производители каждый год радуют поклонников десерта новинками.
Продукция хладокомбината поставляется также в Грузию, Азербайджан и Китай. При этом география экспорта расширяется: в этом году предприятие начало отгрузки в Узбекистан.
Необычное сочетание вкусов уже можно попробовать – мороженое поступило в продажу в начале месяца и успело завоевать любовь потребителей. Мороженое со вкусом драника далеко не первая новинка Минского хладокомбината.
На предприятии используют белорусское и итальянское оборудование. В сутки производят до 26 тонн холодного лакомства. Ассортимент расширяется. В 2025 году к сезону также будут выпущены новинки.
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