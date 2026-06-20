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Новости по тегу #Мороженое

Гастрономические новинки – побывали на Минском хладокомбинате № 2 и узнали, как производят мороженое
20 июня 2026 20:12

Гастрономические новинки – побывали на Минском хладокомбинате № 2 и узнали, как производят мороженое

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей
14 июня 2026 16:50

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей

Щербет со вкусом легендарного лимонада «Снежок»! Чем удивляют белорусские производители?
10 июня 2026 17:34

Щербет со вкусом легендарного лимонада «Снежок»! Чем удивляют белорусские производители?

К Пасхе в магазинах Беларуси появится новый вид мороженого
24 марта 2026 18:22

К Пасхе в магазинах Беларуси появится новый вид мороженого

Вафля с луком и картофелем – такого еще не было! Затестили мороженое со вкусом драника
14 марта 2026 17:26

Вафля с луком и картофелем – такого еще не было! Затестили мороженое со вкусом драника

Работа над качеством – Минск увеличил объём промышленного производства более чем на 10%
04 апреля 2025 17:45

Работа над качеством – Минск увеличил объём промышленного производства более чем на 10%

Вкус детства Президента! Побывали на заводе по производству мороженого
03 июня 2024 17:18

Вкус детства Президента! Побывали на заводе по производству мороженого

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству
15 мая 2024 07:30

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству

«Легко усваивается организмом». Может ли мороженое быть полезным?
06 февраля 2024 15:07

«Легко усваивается организмом». Может ли мороженое быть полезным?

Пять основных видов. Каким бывает мороженое?
06 февраля 2024 14:58

Пять основных видов. Каким бывает мороженое?

Глазурь застывает в течение 20-25 секунд. Показываем процесс производства мороженого
24 января 2019 08:48

Глазурь застывает в течение 20-25 секунд. Показываем процесс производства мороженого

Сколько мороженого съедают минчане летом?
03 августа 2018 17:57

Сколько мороженого съедают минчане летом?