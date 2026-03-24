К Пасхе в магазинах Беларуси появится новый вид мороженого

Объем промышленного производства в Минске составил 5 миллиардов 700 миллионов рублей в январе – феврале. Предприятия активно работают над расширением экспорта и выпуском новинок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в 2025-м объем поставок продукции Минского хладокомбината за пределы страны составил 122 % к уровню предыдущего года. Традиционно ключевым рынком остается Российская Федерация, куда направляется 97 % экспорта. Активно обновляют и ассортимент. В прошлом году были представлены новые десерты. В 2026-м линейка продолжила пополняться экспериментальными новинками, включая продукцию с нестандартными вкусами. Так, например, новый вид мороженого в столичных магазинах появится к Пасхе.

Дмитрий Бонохов, директор Минского хладокомбината №2:

Неплохие результаты, плюс мы хорошо обновили ассортимент выпускаемой продукции в прошлом году – десерты выпустили «Fruity chill», обновляли новогодний ассортимент, готовили мороженое «имбирный пряник», «вишневый глинтвейн» – это, скажем так, событийного характера. На сегодняшний день мы выпустили новые виды, такие как мороженое-драник, сейчас готовим еще одну новинку к Пасхе «малиновый кулич». Я думаю, что в течение недели оно поступит первое в магазины города Минска и нашей страны.

Продукция хладокомбината поставляется также в Грузию, Азербайджан и Китай. При этом география экспорта расширяется: в этом году предприятие начало отгрузки в Узбекистан. Отправлена первая партия – это около 15 тонн продукции. Сейчас ведутся переговоры с одной из стран арабского мира.