Прямой эфир

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей

14 июня 2026 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завоевать внимание китайского потребителя непросто. Конкуренция здесь огромная. Тем интереснее выглядит история с белорусским мороженым. Недавно в Шанхае открылся фирменный магазин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

И очереди у входа говорят о нем куда красноречивее любой рекламы.

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей-2

Очень сладкое. 

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей-4

Раньше, чтобы попробовать такое мороженое, нужно было ехать в Россию или в те края. А теперь его можно купить прямо рядом с домом. 

Гана – это новые возможности! Объясняем, в чем интерес Беларуси в африканской стране.

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей-6

В Шанхае живут почти 25 миллионов человек. Это больше, чем население многих государств. Поэтому даже один успешный магазин здесь – уже выход на аудиторию совершенно другого масштаба. Тем более, что в планах у Юаня Минцзе и дальше расширять торговую сеть. 

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей-8

Это самая популярная и лучше всего продающаяся позиция в нашем магазине. Оно изготовлено из натурального молока. Один рожок по питательности сравним со стаканом молока. По текстуре оно очень нежное, плотное и сливочное. 

Международное сотрудничество сегодня – это уже не вопрос географии. Это вопрос умения видеть возможности раньше других и превращать их в конкретный результат для своей экономики. Для тех, кто с задачей справляется, эффект обещает быть сладким. 

Беларусь-Китай! Как сыграла ставка на Восток и почему Синеокая для КНР – это не только Шелковый путь. Читайте далее.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Мороженое # Предприятия Беларуси # Виктория Ходосок

Другие новости рубрики

Все новости
Честный разговор о патриотизме, современной молодежи и службе – интервью с Андреем Кривоносовым
14 июня 2026 14:15

Честный разговор о патриотизме, современной молодежи и службе – интервью с Андреем Кривоносовым

В Минске каждые выходные проходит серия тренировок под открытым небом
14 июня 2026 13:53

В Минске каждые выходные проходит серия тренировок под открытым небом

В Наровле в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей
14 июня 2026 13:49

В Наровле в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей