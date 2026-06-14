Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей
Завоевать внимание китайского потребителя непросто. Конкуренция здесь огромная. Тем интереснее выглядит история с белорусским мороженым. Недавно в Шанхае открылся фирменный магазин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И очереди у входа говорят о нем куда красноречивее любой рекламы.
Раньше, чтобы попробовать такое мороженое, нужно было ехать в Россию или в те края. А теперь его можно купить прямо рядом с домом.
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В Шанхае живут почти 25 миллионов человек. Это больше, чем население многих государств. Поэтому даже один успешный магазин здесь – уже выход на аудиторию совершенно другого масштаба. Тем более, что в планах у Юаня Минцзе и дальше расширять торговую сеть.
Это самая популярная и лучше всего продающаяся позиция в нашем магазине. Оно изготовлено из натурального молока. Один рожок по питательности сравним со стаканом молока. По текстуре оно очень нежное, плотное и сливочное.
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