Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей

И очереди у входа говорят о нем куда красноречивее любой рекламы.

Завоевать внимание китайского потребителя непросто. Конкуренция здесь огромная. Тем интереснее выглядит история с белорусским мороженым. Недавно в Шанхае открылся фирменный магазин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гана – это новые возможности! Объясняем , в чем интерес Беларуси в африканской стране.

Раньше, чтобы попробовать такое мороженое, нужно было ехать в Россию или в те края. А теперь его можно купить прямо рядом с домом.

В Шанхае живут почти 25 миллионов человек. Это больше, чем население многих государств. Поэтому даже один успешный магазин здесь – уже выход на аудиторию совершенно другого масштаба. Тем более, что в планах у Юаня Минцзе и дальше расширять торговую сеть.

Это самая популярная и лучше всего продающаяся позиция в нашем магазине. Оно изготовлено из натурального молока. Один рожок по питательности сравним со стаканом молока. По текстуре оно очень нежное, плотное и сливочное.

Международное сотрудничество сегодня – это уже не вопрос географии. Это вопрос умения видеть возможности раньше других и превращать их в конкретный результат для своей экономики. Для тех, кто с задачей справляется, эффект обещает быть сладким.