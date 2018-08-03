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Сколько мороженого съедают минчане летом?

03 августа 2018 17:57
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Новости Беларуси. В жаркие летние дни поставки мороженого в магазины Минска достигают 60 тонн. Для сравнения, в осеннее-зимний период эта цифра не превышает 15 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Летом продажа расширяется за счет мелкорозничной торговли в городских парках, зонах отдыха и микрорайонах. Купить холодное лакомство можно в летних кафе и специально оборудованных площадках предприятий общепита. Кстати, в знойные дни у минчан меняются предпочтения по видам мороженного. Если обычно до 80 % продаж приходится на пломбир, то в жару чаще покупают замороженные десерты.

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# Мороженое # общество # Сергей Савицкий

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