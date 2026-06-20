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Гастрономические новинки – побывали на Минском хладокомбинате № 2 и узнали, как производят мороженое

20 июня 2026 20:12
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Гастрономические новинки – побывали на Минском хладокомбинате № 2 и узнали, как производят мороженое-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Лето в разгаре, мы тоннами скупаем в магазинах холодное лакомство. Но задумывались ли вы, как выбрать правильное мороженое? Мы приехали на Минский хладокомбинат № 2. Здесь про мороженое знают все.

«Столичное», легендарные «Каштаны» и громкие гастрономические новинки вроде «Драника» или недавнего «Малинового кулича». Все это ледяное изобилие рождается именно здесь. Главный ориентир для покупателя – жесткий государственный стандарт с четкими характеристиками сырья. Если нового компонента в перечне СТБ нет, завод разрабатывает свои технические условия. Но как оценить качество на глаз? Натуральный пломбир высокой жирности всегда имеет легкий желтоватый или кремовый оттенок из-за наличия сливочного масла.

Гастрономические новинки – побывали на Минском хладокомбинате № 2 и узнали, как производят мороженое-3

Елизавета Хитрик, ведущий инженер-технолог Минского хладокомбината № 2:
Без стабилизаторов, эмульгаторов мороженое нельзя произвести в масштабах производства. Современные комплексные пищевые добавки, без которых невозможно произвести мороженое в промышленных условиях – это моно- и диглицериды жирных кислот, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан. Это только натуральные комплексные пищевые добавки, которые производятся на основе растительного сырья.

Подробности в видео.

# Мороженое

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