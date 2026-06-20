Гастрономические новинки – побывали на Минском хладокомбинате № 2 и узнали, как производят мороженое

Настасья Пинчук, корреспондент:

Лето в разгаре, мы тоннами скупаем в магазинах холодное лакомство. Но задумывались ли вы, как выбрать правильное мороженое? Мы приехали на Минский хладокомбинат № 2. Здесь про мороженое знают все.

«Столичное», легендарные «Каштаны» и громкие гастрономические новинки вроде «Драника» или недавнего «Малинового кулича». Все это ледяное изобилие рождается именно здесь. Главный ориентир для покупателя – жесткий государственный стандарт с четкими характеристиками сырья. Если нового компонента в перечне СТБ нет, завод разрабатывает свои технические условия. Но как оценить качество на глаз? Натуральный пломбир высокой жирности всегда имеет легкий желтоватый или кремовый оттенок из-за наличия сливочного масла.